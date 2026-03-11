Slušaj vest

Rusija pomaže Iranu naprednom taktikom dronova iz rata u Ukrajini kako bi pogodio ciljeve SAD i zemalja Zaliva na Bliskom istoku, prema rečima zapadnog obaveštajnog zvaničnika.

Dronovi Šahid, koje je dizajnirao Iran, ali koje Moskva masovno proizvodi za upotrebu u Ukrajini, bili su neočekivano uspešni u probijanju protivvazdušne odbrane zemalja Zaliva.

Razmena ruskih obaveštajnih podataka sa Iranom do sada je prijavljivana kao opšta pomoć u ciljanju, ali specifični taktički saveti predstavljaju novi nivo podrške.

„Ono što je bila opšta podrška sada postaje sve zabrinjavajuće, uključujući strategije ciljanja bespilotnih letelica koje je Rusija koristila u Ukrajini“, rekao je zvaničnik, koji nije želeo da bude imenovan, govoreći o osetljivim obaveštajnim podacima.

Ruska taktika sa Šahid dronovima

Iako je zvaničnik odbio da precizira tačnu taktičku pomoć, Rusija je koristila dronove Šahid protiv Ukrajine u talasima, sa više dronova koji lete zajedno i redovno menjaju kurs kako bi izbegli protivvazdušnu odbranu.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

Zelenski poslao stručnjake za presretanje dronova

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je u sredu da je Rusija počela da podržava iranski režim dronovima.

"Definitivno će pomoći sa raketama, a pomaže im i sa protivvazdušnom odbranom", izjavio je Zelenski.

Kijev jeposlao stručnjake za presretanje dronova u region Zaliva, kako bi podelili ukrajinsko iskustvo u zaustavljanju relativno jeftinih Šahida, koje mogu koštati 30.000 dolara.

Ukrajina je razvila male presretače koji koštaju oko 5.000 dolara po komadu i mogu se brzo proizvesti.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi Foto: Ukrainian Presidential Press Off / Zuma Press / Profimedia, Shutterstock

Zabrinutost zbog iranske upotrebe mina u Ormuskom moreuzu

Govoreći o široj pretnji u Zalivu, zvaničnik je rekao da su „zaista zabrinuti“ zbog iranske upotrebe mina u Ormuskom moreuzu, kao i zbog napada dronova i niskotehnoloških napada koje koriste ribarski brodovi „Dhou“ na američke udarne grupe nosača aviona.

1/8 Vidi galeriju Ormuski moreuz Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

Iran je tvrdio da je pogodio američki američki brod „Abraham Linkoln“ na početku rata, ali su SAD to demantovale.

„Linkoln nije pogođen“, saopštila je tada Centralna komanda na X. „Lansirane rakete nisu se ni približile toj tački.“

Zapadni zvaničnik je rekao da je kineska podrška Iranu „zabrinjavajuća“, ali je odbio da pruži detalje.