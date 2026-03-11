Slušaj vest

Američka Centralna komanda (CENTCOM) objavila je danas nove video snimke u kojima uništava iransko oružje.

"Nakon prva 24 sata (od početka) operacije 'Epski bes', broj iranskih napada balističkim raketama i dronovima drastično je opao", navodi se na X nalogu CENTCOM-a.

 Nedavno su američke snage objavile snimke na kojima se vidi kako uništavaju lake mete na zemlji - prazne avione.

(Kurir.rs/P.V.)

