Iranska državna agencija ISNA navodi da je meta "masovnog lansiranja“ raketa i dronova bila i američka Peta mornarička flota u regionu i da je, kako se navodi, "operativna infrastruktura američke vojske uništena".

Novi vrhovni vođa Irana Modžtaba Hamneije "živ i zdrav", uprkos ratnim povredama, izjavio je danas Jusef Pezeškijan, savetnik u vladi i sin iranskog predsednika.

Da li će usleditii, kako je najavio, američki predsednik, dvadeset puta jači napad na Iran, i ko se sve zaglavio u Ormuskom moreuzu, jednom od glavnih puteva za transport nafte, za "Puls Srbije", govorili su Ljubomir Đurić,Centar za nacionalnu politiku, Darko Obradović, Centar za stratešku analizu i prof. dr Branko Nadoveza, Institut za noviju istoriju.

- Pre neki dan Tramp je izjavio da želi da instalira neki svoj, civilni režim u Iranu, koji bi zamenio postojeći teokratski. On očekuje da bi u ovoj fazi sukoba, čak i bez kopnene intervencije, mogao da pobedi, jer su resursi Sjedinjenih Američkih Država neuporedivo jači od iranskih i smatra da Iran to ne bi mogao dugoročno da izdrži - rekao je Nadoveza.

prof. dr Branko Nadoveza, Institut za noviju istoriju Foto: Kurir Televizija

Moguća promena vlasti

Nadoveza je dodao da bi promena vlasti u Iranu, prema toj logici, mogla da otvori prostor za drugačiji odnos prema energetskim resursima i regionalnoj politici.

- Ideja bi, prema toj logici, bila instaliranje režima koji bi drugačije upravljao energetskim resursima, po modelu kakav već postoji u nekim susednim arapskim državama, pre svega u Saudijskoj Arabiji i drugim manjim državama na Arabijskom poluostrvu. Sa druge strane, Izrael očekuje da bi eventualna promena vlasti u Iranu dovela do režima koji više ne bi bio stalna pretnja opstanku Izraela i jevrejskom narodu, već vlast koja bi priznala Izrael i bila spremna da traži nova politička rešenja u odnosima između Izraela i Palestinaca - objasnio je.

Sistem važniji od pojedinaca

Iako su pojedini visoki vojni zvaničnici eliminisani, prema Đuriću, suštinski problem ostaje sam političko-vojni sistem u Iranu, zbog čega promene na vrhu ne moraju nužno da utiču na tok sukoba.

- Jedna stvar je ono što Donald Tramp govori u javnosti, jer se njegove izjave često menjaju iz dana u dan. Međutim, ako govorimo o onome što bi zapravo moglo da bude dugoročno planirano, čini se da je ovde problem pre svega u samom sistemu. Pojedinci nisu toliko presudni koliko su simbolični. Već sada vidimo da postoji novi ajatolah, a napadi nisu značajno promenjeni, iako je prvog dana eliminisan veliki broj pripadnika vojnog rukovodstva - kaže Đurić.

Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku Foto: Kurir Televizija

- Suštinski problem je čitav sistem vlasti. Nakon Iranske revolucije i iskustava iz regiona - pre svega iz Iraka - Iranci su pokušali da izgrade model koji bi sprečio scenario kakav se desio tamo. Upravo zato imaju decentralizovanu vojnu komandu, specifičan način raspoređivanja oružja i strukture odlučivanja. Sve to je osmišljeno tako da vazdušna kampanja sama po sebi ne može lako da dovede do sloma sistema - naveo je.

Sistem građen da izdrži spoljne udare

Kako Obradović ističe, Iran je posle revolucije izgradio decentralizovan vojno-politički sistem upravo kako bi otežao da vazdušni napadi sami po sebi dovedu do sloma države.

- Ovde se radi o veoma detaljno planiranoj vazdušnoj kampanji. Prema tim procenama, ta kampanja je već sada vratila Iran decenijama unazad. Probijen je iranski sistem protivvazdušne odbrane i uspostavljeno je konstantno operativno delovanje. To konstantno delovanje podrazumeva, pre svega, ciljane udare na adrese osoba koje se označavaju kao terorističke mete širom Irana. Prema tim procenama, takva vrsta operacija mogla bi da traje tokom inicijalne faze od oko 90 dana, a zatim i u kontinuitetu, kad god Izrael proceni da je potrebno - rekao je Obradović.

Darko Obradović, Centar za stratešku analizu Foto: Kurir Televizija

- Kada je reč o evropskim državama i njihovom odnosu prema ovoj kampanji, njihova reakcija se može razumeti i iz šireg političkog konteksta. Donald Tramp je u više navrata dovodio u pitanje čvrstinu savezništva sa evropskim krilom NATO i generalno sa Evropom kao jednim od ključnih američkih partnera - zaključio je.

