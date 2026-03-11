Slušaj vest

Češki planinar čudesno je preživeo pad od oko 600 metara sa planine Risi, najvišeg vrha u Poljskoj, zadobivši samo lakšu povredu malog prsta, preneli su lokalni mediji.

Incident se dogodio dok je grupa planinara silazila sa planine koja se nalazi na granici između Poljske i Slovačke u planinskom lancu Tatra, preneo je TVP.

Prema svedočenju penjača Lešeka Piščika, koji je snimio događaj mobilnim telefonom, muškarac je izgubio ravnotežu nakon što je pogrešno postavio nogu, zbog čega je počeo nekontrolisano da klizi niz strmu padinu.

Nakon pada, članovi grupe su mu odmah pritekli u pomoć, očekujući ozbiljne povrede. Međutim, planinar je bio pri svesti i požalio se samo na bol u malom prstu.

Planinski stručnjak Andrzej Marcis je rekao za poljski list "Fakt" da su nesreće na tom delu planine relativno česte zbog promenljivih uslova na terenu. Prema njegovim rečima, sunce tokom dana topi sneg na strmim padinama, dok se tokom večeri voda ponovo smrzava, stvarajući opasan sloj leda. U ovom slučaju, meki sneg na padini verovatno je ublažio pad i sprečio teže posledice, ocenio je Marcis.

Ne propustitePlanetaOSTAVIO DEVOJKU DA UMRE NA LEDENOJ PLANINI Slučaj koji je šokirao svet: Kamere snimile kobne momente, a u toku je proces koji bi mogao da postane istorijski
395859_976-copy_iff.jpg
PlanetaBEZ KONOPCA I ZAŠTITNE OPREME! Čuveni planinar se popeo na neboder 101 u Tajpeju, sve emitovano UŽIVO na Netfliksu! (FOTO/VIDEO)
Aleks Honold
PlanetaZASTRAŠUJUĆI SNIMAK, POGINUO PLANINAR! Pokušao da napravi slike, pa tragično izgubio život (VIDEO)
Screenshot 2025-09-29 161610.png
PlanetaPRONAĐEN PLANINAR POSLE VIŠE OD 2 NEDELJE: Spasioci su ga pronašli kad su čuli da zove upomoć, izvučen helikopterom
screenshot-20240721-223940.jpg