ČEH PREŽIVEO PAD SA 600 METARA VISINE! Planinar se okliznuo i pao s najvišeg vrha Poljske - kad su ga pronašli, požalio se na bol U MALOM PRSTU (VIDEO)
Češki planinar čudesno je preživeo pad od oko 600 metara sa planine Risi, najvišeg vrha u Poljskoj, zadobivši samo lakšu povredu malog prsta, preneli su lokalni mediji.
Incident se dogodio dok je grupa planinara silazila sa planine koja se nalazi na granici između Poljske i Slovačke u planinskom lancu Tatra, preneo je TVP.
Prema svedočenju penjača Lešeka Piščika, koji je snimio događaj mobilnim telefonom, muškarac je izgubio ravnotežu nakon što je pogrešno postavio nogu, zbog čega je počeo nekontrolisano da klizi niz strmu padinu.
Nakon pada, članovi grupe su mu odmah pritekli u pomoć, očekujući ozbiljne povrede. Međutim, planinar je bio pri svesti i požalio se samo na bol u malom prstu.
Planinski stručnjak Andrzej Marcis je rekao za poljski list "Fakt" da su nesreće na tom delu planine relativno česte zbog promenljivih uslova na terenu. Prema njegovim rečima, sunce tokom dana topi sneg na strmim padinama, dok se tokom večeri voda ponovo smrzava, stvarajući opasan sloj leda. U ovom slučaju, meki sneg na padini verovatno je ublažio pad i sprečio teže posledice, ocenio je Marcis.