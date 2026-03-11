Slušaj vest

Češki planinar čudesno je preživeo pad od oko 600 metara sa planine Risi, najvišeg vrha u Poljskoj, zadobivši samo lakšu povredu malog prsta, preneli su lokalni mediji.

Incident se dogodio dok je grupa planinara silazila sa planine koja se nalazi na granici između Poljske i Slovačke u planinskom lancu Tatra, preneo je TVP.

Prema svedočenju penjača Lešeka Piščika, koji je snimio događaj mobilnim telefonom, muškarac je izgubio ravnotežu nakon što je pogrešno postavio nogu, zbog čega je počeo nekontrolisano da klizi niz strmu padinu.

Nakon pada, članovi grupe su mu odmah pritekli u pomoć, očekujući ozbiljne povrede. Međutim, planinar je bio pri svesti i požalio se samo na bol u malom prstu.