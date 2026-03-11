Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će se rat sa Iranom završiti „uskoro“, jer „praktično više nema ničega za gađanje“.

"Ostalo je još ponešto tu i tamo… Kad god budem želeo da se završi, završiće se“, rekao je Tramp tokom petominutnog razgovora.

Iako Tramp javno signalizira da je njegova operacija "Epski bes" u velikoj meri ostvarila ciljeve, američki i izraelski zvaničnici navode da ne postoji interna direktiva o tome kada bi borbe mogle da se okončaju.

Dim u Teheranu zaklanja Sunce i pada crna kiša nakon američko-izraelskih napada na naftna postrojenja u Iranu Foto: ABEDIN TAHERKENAREH/EPA, Vahid Salemi/AP

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će se rat nastaviti bez vremenskog ograničenja, koliko god bude potrebno, dok se ne ostvare svi ciljevi i ne odnese odlučna pobeda u kampanji. Izraelski i američki zvaničnici dodaju da se pripremaju za još najmanje dve nedelje udara na Iran.

U utorak su Sjedinjene Američke Države dobile obaveštajne podatke koji ukazuju na to da je Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih prolaza za snabdevanje naftom.

Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Zvaničnici navode da nije jasno koliko je mina Iran postavio, ali procenjuju da je njihov broj veoma mali. Tramp je potvrdio za Axios da su američki udari u utorak uništili 16 čamaca za postavljanje mina i poremetili iranske planove.

(Kurir.rs/Axios/P.V.)

