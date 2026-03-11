Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će se rat sa Iranom završiti „uskoro“, jer „praktično više nema ničega za gađanje“.

"Ostalo je još ponešto tu i tamo… Kad god budem želeo da se završi, završiće se“, rekao je Tramp tokom petominutnog razgovora.

Iako Tramp javno signalizira da je njegova operacija "Epski bes" u velikoj meri ostvarila ciljeve, američki i izraelski zvaničnici navode da ne postoji interna direktiva o tome kada bi borbe mogle da se okončaju.

Izraelski ministar odbrane Izrael Kac izjavio je danas da će se rat nastaviti bez vremenskog ograničenja, koliko god bude potrebno, dok se ne ostvare svi ciljevi i ne odnese odlučna pobeda u kampanji. Izraelski i američki zvaničnici dodaju da se pripremaju za još najmanje dve nedelje udara na Iran.

U utorak su Sjedinjene Američke Države dobile obaveštajne podatke koji ukazuju na to da je Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, jednom od najvažnijih svetskih prolaza za snabdevanje naftom.

