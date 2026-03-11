Slušaj vest

Australijski grad Melburn proglašen je najboljim gradom na svetu za 2026. godinu prema izboru britanskog magazina Time Out.

Grad je dobio brojne pohvale zbog bogate gastronomske, kulturne i umetničke scene.

Kako bi sastavili listu 50 najboljih gradova, urednici magazina anketirali su oko 24.000 ljudi iz različitih delova sveta.

Učesnici su ocenjivali gradove prema 44 kriterijuma, među kojima su hrana, noćni život, kultura, dostupnost sadržaja, sreća stanovnika i opšta atmosfera u gradu.

Prema navodima magazina, Melburn se posebno ističe raznovrsnom ponudom – od istorijskih zgrada i umetničkih galerija do razvijene kulinarske scene. Grad se nalazi na reci Jara, koja ima veliki kulturni značaj za autohtone zajednice.

Iza Melburna na listi našle su se i brojne svetske metropole poput Šangaja, Edinurga, Londona, Njujorka, Kejp Tauna, Meksiko Sitija i drugih.

Lista je zasnovana na iskustvima stanovnika i posetilaca iz 42 jezička područja širom sveta.

Kurir.rs/b92

