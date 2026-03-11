"PATRIOT" VIĐEN NA AUTOPUTU U TURSKOJ! Američki PVO ide prema radarskoj bazi NATO (VIDEO)
Američki protivvazdušni sistem „Patriot“viđen je na putu u istočnoj Turskoj nakon što je Ankara objavila da će biti raspoređen u blizini radarske baze NATO-a, javili su turski mediji.
Snimci iz provincije Malatja prikazuju lanser raketa „Patriot“ kako se kreće autoputem ranije danas.
Ministarstvo odbrane je objavilo da će sistem biti raspoređen u bazi Kuredžik, koja NATO-u pruža ključne podatke sa radara za rano upozoravanje.
Prema Rojtersu, ta baza je prošle nedelje pomogla u otkrivanju dve iranske balističke rakete koje su letele ka Turskoj.
Iran negira da je ciljao Tursku i tvrdi da nije u ratu sa zemljama u regionu.
Šta je Patriot?
"Patriot", skraćeno od "Phased Array Tracking Radar for Intercept on Target", jeste mobilni raketni sistem za protivvazdušnu odbranu, koji je razvila kompanija Rejton Tehnolodžiz.
Smatra se jednim od najnaprednijih sistema protivvazdušne odbrane u arsenalu SAD i u upotrebi je još od 1980-ih godina.
Tipična baterija uključuje:
radar
komandne sisteme
energetske jedinice
lanser
prateća vozila
Sistem može presretati avione, taktičke balističke rakete i krstareće projektile - u zavisnosti od vrste presretača koji se koristi.
Kako funkcioniše "patriot"?
Sistem ima različite mogućnosti u zavisnosti od tipa presretača koji se koristi.
Ranija verzija, PAC-2, koristi bojevu glavu sa fragmentacijom koja eksplodira u blizini cilja, dok rakete iz porodice PAC-3 koriste precizniju tehnologiju koja direktno pogađa cilj.
"Radar ovog sistema ima domet veći od 150 kilometara", saopštio je NATO 2015. godine.
Od januara 2015, prema podacima kompanije Rejton, "patriot" je u borbenim operacijama presreo više od 150 balističkih raketa.
Gde se koristi i koliko košta?
Kompanija Rejton je do sada proizvela i isporučila više od 240 jedinica "patriot" sistema, prema sopstvenim podacima.
Ovi sistemi su isporučeni u 19 zemalja, među kojima su:
Sjedinjene Američke Države
Nemačka
Poljska
Ukrajina
Japan
Katar
Saudijska Arabija
Egipat
U januaru je portal "Aksios" objavio da su SAD prebacile oko 90 "patriot" presretača iz Izraela u Ukrajinu.
Jedna nova "patriot" baterija košta više od milijardu dolara - uključujući 400 miliona dolara za sam sistem i 690 miliona dolara za projektile koji se nalaze u jednoj bateriji, prema podacima Centra za strateške i međunarodne studije (CSIS).
Procenjuje se da jedan presretač "patriot" košta oko 4 miliona dolara po raketi, navodi CSIS.
