Luka Salalah je jedno od ključnih logističkih i energetskih čvorišta u regionu duž Arabijskog mora.
PRIJATELJSKA ZEMLJA - META
IRAN UDARIO NAJVEĆEG SAVEZNIKA IZ ZALIVA: Gore rezervoari za skladištenje goriva u luci Salalah! (VIDEO)
Iranski dron pogodio je rezervoare za skladištenje goriva u luci Salalah u Omanu, nakon što se postrojenju približilo više bespilotnih letelica, javlja Višegrad 24.
Omanska protivvazdušna odbrana presrela je nekoliko dronova, ali je jedan uspeo da pogodi rezervoare, što je izazvalo požare i oštetilo skladišnu infrastrukturu. Nema izveštaja o žrtvama.
Nadležna kompanija "Ambrey“ je takođe navela da nije prijavljena šteta na trgovačkim brodovima.
(Kurir.rs/Visegrad24/P.V.)
