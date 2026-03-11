Slušaj vest

Iranski dron pogodio je rezervoare za skladištenje goriva u luci Salalah u Omanu, nakon što se postrojenju približilo više bespilotnih letelica, javlja Višegrad 24.

Omanska protivvazdušna odbrana presrela je nekoliko dronova, ali je jedan uspeo da pogodi rezervoare, što je izazvalo požare i oštetilo skladišnu infrastrukturu. Nema izveštaja o žrtvama.

Luka Salalah je jedno od ključnih logističkih i energetskih čvorišta u regionu duž Arabijskog mora.

Nadležna kompanija "Ambrey“ je takođe navela da nije prijavljena šteta na trgovačkim brodovima.

(Kurir.rs/Visegrad24/P.V.)

Ne propustitePlaneta"VIŠE NEMA ŠTA DA SE GAĐA U IRANU! KADA ĆE KRAJ RATA? KADA JA KAŽEM!" Tramp tvrdi da je skoro sve uništeno!
shutterstock_2743039587 copy.jpg
Planeta"RUSI SA SVOJOM STRATEGIJOM POMAŽU IRANU U ODBRANI" Zapad se uzda u pomoć Zelenskog! "Napredna taktika Moskve nas zabrinjava"
shutterstock_1813596196 copy.jpg
Planeta"IRAN JE IZGRADIO SISTEM KOJI VAZDUŠNA KAMPANJA MOŽE TEŠKO DA SLOMI" Stručnjaci o sukobu SAD i Izraela protiv Irana: "Ovde je pre svega problem u samom sistemu"
Iran rat napad rat u Iranu SAD Izrael
PlanetaAMERIKANCI PRIKAZALI KAKO RAZARAJU IRANSKA VOZILA U POKRETU, U TUNELU: "Posle 24 sata od početka operacije, iranski napad je oslabio"! (VIDEO)
iran.jpg