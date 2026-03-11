Slušaj vest

Studentkinju prve godine likovnih umetnosti na Univerzitetu u Lankasteru, Natašu Brejtvejt (19), dečko Tom Dingl pronašao je mrtvu u sobi studentskog doma, a manje od mesec dana kasnije dečko je sebi oduzeo život.

Nataša, poreklom iz Linkolna, tek je započela studije kada je 20. novembra prošle godine pronađena bez svesti u svojoj sobi na koledžu Bouland. Kako je pokazala istraga, ona je te večeri planirala da se vidi sa svojim dečkom Tomom, kog je upoznala na večeri za brucoše. Međutim, Tom je zaspao, a kada se probudio pokušao je da je pozove, ali se ona nije javljala.

Zabrinut, otišao je do njenog studentskog doma i probudio njene cimere. Zajedno su ušli u sobu i pronašli Natašu bez svesti na krevetu.

Hitna pomoć je odmah pozvana, ali su lekari mogli samo da konstatuju smrt na licu mesta.

Fatalna količina droge

Tokom istrage utvrđeno je da je Nataša koristila drogu, a toksikološki nalazi pokazali su da je u njenom organizmu u trenutku smrti bila prisutna fatalna količina morfijuma.

Prema navodima kliničkih stručnjaka, supstanca koja je uzeta najverovatnije je bila heroin.

Foto: Shutterstock

Policija je tokom uviđaja u njenoj sobi pronašla metalnu kašiku zalepljenu za sto, kao i bočicu limunovog soka, koji se često koristi prilikom pripreme heroina za ubrizgavanje.

Dečko se ubio mesec dana kasnije

Tragedija je dobila još potresniji epilog kada je manje od mesec dana nakon Natašine smrti njen dečko Tom, iz Epli Bridža kod Vigana, pronađen mrtav u šumi u Zapadnom Lankaširu.

Tokom istrage je takođe rečeno da je Nataša patila od posttraumatskog stresa nakon incidenta koji se dogodio tokom njenog boravka u Abu Dabiju godinu dana ranije.

"Bila je divna, talentovana i puna života"

Porodica i prijatelji opisali su Natašu kao veselu, talentovanu i izuzetno ljubaznu devojku koja je bila uzbuđena zbog početka studija i planirala budućnost.

- Nataša je bila omiljena i izuzetno voljena. Nema sumnje da bi bila veoma uspešna na univerzitetu. Ovo je apsolutno tragično - rekao je mrtvozornik tokom istrage.

Nakon njene smrti Univerzitet u Lankasteru otvorio je onlajn knjigu saučešća, u kojoj su prijatelji ostavljali emotivne poruke.

Jedna od njih napisala je: "Bila je slatka, umetnička i talentovana devojka. Zauvek ćemo biti tužni zbog njenog gubitka".