RAT NA BLISKOM ISTOKU TRESE TRŽIŠTE! Svet u strahu od nove krize, sprema se RADIKALAN POTEZ: Ovo nije viđeno od početka rata u Ukrajini!
Međunarodna agencija za energiju predložila je korišćenje strateških rezervi nafte kako bi se obuzdao rast cena sirove nafte izazvan ratom na Bliskom istoku, preneo je njujorški list Volstrit žurnal (The Wall Street Journal), pozivajući se na dobro obaveštene izvore.
Razmatra se oslobađanje velikih količina nafte
Razmatrana količina bila bi veća od 182 miliona barela nafte koju su zemlje članice Agencije oslobodile 2022. godine, kada je Rusija pokrenula veliku invaziju na Ukrajinu.
Izvori bliski Grupi sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7) naglasili su da iako se nijedna zemlja trenutno ne suočava sa nestašicom sirove nafte, cene naglo rastu i nije opcija dozvoliti da situacija ide svojim tokom.
Međutim, crpljenje strateških rezervi nafte nije odmah moguće, jer odluke o ukupnoj količini barela nafte koji će biti pušteni, njihovoj raspodeli i vremenskom okviru operacije zahtevaju dalju raspravu, dodali su isti izvori.
"Očekuje se da će sekretarijat Agencije predložiti nekoliko scenarija, na osnovu očekivanog uticaja na tržište", navode izvori.
Velike zalihe, ali uz oprez u korišćenju
Zemlje članice Agencije trenutno imaju više od 1,2 milijarde barela hitnih zaliha nafte, pored 600 miliona barela zaliha koje industrija drži po osnovu vladinih obaveza, izjavio je u ponedeljak izvršni direktor agencije Fatih Birol.
Francuski ministar ekonomije Rolan Leskir (Roland Lescure) rekao je danas za francusku onlajn BFMTV da te zalihe nisu beskonačne i da treba da se koriste štedljivo i na koordinisan način.
(Kurir.rs/Beta)