Velika pukotina na planinskoj padini u regionu Val d'Anivije na jugu Švajcarske nastavlja da raste, a vlasti strahuju da bi deo planine mogao da se uruši, usled čega može doći do klizišta. Pukotina poznata kao "Rased Fios" sada je duga 250 metara, a geolozi su otkrili i dodatne sekundarne pukotine.

Procene pokazuju da bi nestabilni deo planine mogao da obuhvati čak 500.000 kubnih metara zemlje i stena. Lokacija je pod stalnim nadzorom od oktobra 2025. godine, a pukotina je nastala nakon velikih poplava 2018. i 2024. godine koje su oslabilе planinsku strukturu. Korito reke, koje je služilo kao "temelj" planine iznad, oslabilo je vodom. Kao rezultat toga, masa zemlje je polako počela da klizi, otkrivajući pukotinu dugačku 250 metara i široku od 80 cm do 1 metar.

Predviđeno je nekoliko scenarija

Stručnjaci su instalirali instrumente za praćenje, dron leti iznad lokacije svake nedelje, a stabla na padini su posečena kako bi se smanjio rizik. Javni prostor oko pukotine je zatvoren za građane, a u slučaju ubrzanih pokreta tla biće aktiviran plan evakuacije.

Postoji opasnost da urušavanje planine blokira reku Navizens i stvori privremeno jezero, što bi moglo izazvati poplave u selu Čipis u dolini i ugroziti lokalnu infrastrukturu. Vlasti su već rezervisale mesta u skloništima civilne zaštite za meštane u slučaju potrebe za hitnom evakuacijom.

Predstavnici lokalne zajednice organizovali su javnu sesiju kako bi informisali oko 300 stanovnika o situaciji, merama bezbednosti i planu evakuacije.

Planirane su i dodatne zaštitne mere: podizanje nasipa, privremene rampe za infrastrukturu i priprema za izgradnju novog mosta, kako bi se smanjio rizik od poplava i obezbedio pristup kritičnim tačkama pre nego što most bude srušen iz bezbednosnih razloga.

Putna konstrukcija duga 15 metara takođe se koristi za nošenje infrastrukture (optički kablovi, struja, gas, voda za piće, kanalizacija).