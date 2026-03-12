Evropska unija već je obezbedila 40 tona pomoći za Liban i planira dodatne humanitarne letove, rekla je Ursula fon der Lajen.

Ona je izrazila solidarnost Evropske unije sa tom zemljom na Bliskom istoku koja se našla u ratnoj situaciji nakon što je proiranski pokret Hezbolah napao Izrael u znak odmazde zbog američko-izraelskih napada na Iran, a Izrael je potom nastavio da gađa ciljeve Hezbolaha u Libanu.