FON DER LAJEN NAJAVILA POMOĆ BEJRUTU: Stiže 40 tona!
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će Evropska unija obezbediti Libanu humanitarnu pomoć vrednu sto miliona evra.
Ursula fon der Lajen to je rekla nakon telefonskog razgovora sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, javlja Rojters.
Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP
Evropska unija već je obezbedila 40 tona pomoći za Liban i planira dodatne humanitarne letove, rekla je Ursula fon der Lajen.
Ona je izrazila solidarnost Evropske unije sa tom zemljom na Bliskom istoku koja se našla u ratnoj situaciji nakon što je proiranski pokret Hezbolah napao Izrael u znak odmazde zbog američko-izraelskih napada na Iran, a Izrael je potom nastavio da gađa ciljeve Hezbolaha u Libanu.
(Kurir.rs/Fonet)
