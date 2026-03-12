Slušaj vest

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas da će Evropska unija obezbediti Libanu humanitarnu pomoć vrednu sto miliona evra.

Ursula fon der Lajen to je rekla nakon telefonskog razgovora sa libanskim predsednikom Džozefom Aunom, javlja Rojters.

Ursula fon der Lajen na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji Foto: RONALD WITTEK/EPA, Michael Probst/AP

Evropska unija već je obezbedila 40 tona pomoći za Liban i planira dodatne humanitarne letove, rekla je Ursula fon der Lajen.

Ona je izrazila solidarnost Evropske unije sa tom zemljom na Bliskom istoku koja se našla u ratnoj situaciji nakon što je proiranski pokret Hezbolah napao Izrael u znak odmazde zbog američko-izraelskih napada na Iran, a Izrael je potom nastavio da gađa ciljeve Hezbolaha u Libanu.

(Kurir.rs/Fonet)

Ne propustitePlanetaSUKOB NATERAO LIBANSKI PARLAMENT DA PRODUŽI MANDAT: Bukti rat na Bliskom istoku
Beirut02 AP Hassan Ammar.jpg
PlanetaIZRAEL OPTUŽEN ZA UPOTREBU OTROVNOG GASA U NAPADIMA NA LIBAN: Miriše kao beli luk, ali SPALJUJE MESO DO KOSTIJU i izaziva okrutnu smrt! (FOTO)
profimedia0743099959.jpg
PlanetaUNIŠTAVANJE BEJRUTA KROZ FOTO OBJEKTIV: Pogledajte stravične eksplozije u glavnom gradu Libana usled izraelskih udara (FOTO, VIDEO)
Beirut03 AP Hassan Ammar.jpg
PlanetaU LIBANU ČETVRTINA POGINULIH SU DECA: Crni bilans sukoba Izraela i Hezbolaha!
x AP Hassan Ammar copy.jpg