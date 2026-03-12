Slušaj vest

Britanska vlada počela je danas da objavljuje dokumenta koja se tiču bivšeg ambasadora te zemlje u Vašingtonu Pitera Mendelsona i njegovih veza sa američkim osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, a u jednom od njih se vidi da je premijer Kir Starmer bio upozoren na reputacioni rizik u slučaju da ga imenuje.

U savetodavnoj noti, upućenoj 11. decembra 2024. godine, devet dana pre nego što je Mendelson potvrđen kao britanskoj ambasador u Vašingtonu, Starmer je obavešten da je Banka "Džej Pi Morgan" 2009. godine naručila izveštaj koji je utvrdio da je Mandelson održavao "posebno bliske veze" sa Epstajnom i nakon što je taj američki finansijer osuđen za podvođenje maloletnica.

Džefri Epstajn Foto: Department of Justice, MEGA / The Mega Agency / Profimedia, SDNY / Zuma Press / Profimedia

U noti je navedeno i da "kabinet ima zvanične podatke koji će biti objavljeni početkom naredne godine (2025), koji ukazuju da je sastanak Tonija Blera sa Epstajnom omogućio Mandelson", prenosi BBC.

Starmer je ranije izjavio da je Mendelson opisao poznanstvo sa Epstajnom "kao površno" i da je otpustio ambasadora kada je shvatio da to nije istina.

Prema dokumentima koji su objavljeni, Mendelson je po otpuštanju sa funkcije ambasadora tražio od Ministarstva finansija isplatu od 547.201 funti. Dokumenta sadrže i mejl da je postignut dogovor na 75.000 funti.

(Kurir.rs/Fonet)

