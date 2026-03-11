Slušaj vest

Iran je upozorio da će luke u regionu postati „legitimne mete“ ako budu napadnute iranske luke, poručio je portparol iranske vojske.

Pretnja dolazi ubrzo nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) pozvala civile u Iranu da se „odmah udalje“ od svih lučkih objekata uz Hormuški moreuz gde deluju iranske pomorske snage.

Iranski vojni portparol je naglasio da će Iran uzvratiti napadima na luke u regionu ako iranski lučki objekti budu pogođeni.

Ormuski moreuz  Foto: Shutterstock, Information Technician Second Cl/US Navy, Shutterstock

CENTCOM je ranije u toku dana upozorio civile u Iranu da se odmah udalje od svih lučkih objekata u Ormuskom moreuzu koje koristi iranska mornarica.

U saopštenju se navodi da iranske vlasti koriste civilne luke za vojne operacije koje ugrožavaju međunarodni pomorski saobraćaj. CENTCOM upozorava da takvi objekti, prema međunarodnom pravu, gube status zaštićenih civilnih ciljeva i mogu postati legitimne vojne mete.

Američka vojska pozvala je lučke radnike, administrativno osoblje i posade trgovačkih brodova da se drže podalje od iranskih ratnih brodova i vojne opreme, dodajući da ne može garantovati bezbednost civila u blizini objekata koje Iran koristi u vojne svrhe.

