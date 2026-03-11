NIKAD OPASNIJA PRETNJA IRANA KOMŠIJAMA! "Ako nam Amerika napadne pristaništa, gađaćemo vam sve luke u regionu!"
Iran je upozorio da će luke u regionu postati „legitimne mete“ ako budu napadnute iranske luke, poručio je portparol iranske vojske.
Pretnja dolazi ubrzo nakon što je američka Centralna komanda (CENTCOM) pozvala civile u Iranu da se „odmah udalje“ od svih lučkih objekata uz Hormuški moreuz gde deluju iranske pomorske snage.
Iranski vojni portparol je naglasio da će Iran uzvratiti napadima na luke u regionu ako iranski lučki objekti budu pogođeni.
CENTCOM je ranije u toku dana upozorio civile u Iranu da se odmah udalje od svih lučkih objekata u Ormuskom moreuzu koje koristi iranska mornarica.
U saopštenju se navodi da iranske vlasti koriste civilne luke za vojne operacije koje ugrožavaju međunarodni pomorski saobraćaj. CENTCOM upozorava da takvi objekti, prema međunarodnom pravu, gube status zaštićenih civilnih ciljeva i mogu postati legitimne vojne mete.
Američka vojska pozvala je lučke radnike, administrativno osoblje i posade trgovačkih brodova da se drže podalje od iranskih ratnih brodova i vojne opreme, dodajući da ne može garantovati bezbednost civila u blizini objekata koje Iran koristi u vojne svrhe.
(Kurir.rs/Index)