Predsednik SAD Donald Tramp delovao je pomalo ljutito kada ga je novinar upitao da li će se Amerika povući iz Irana, "čak i ako Vašington ne uspe da zapleni iranski uranijum".

"Neću da vam odgovorim na to pitanje! Pogodili smo ih jače nego što je ijedna zemlja u istoriji bila gađana, a nismo još završili!" rekao je Tramp i pomerio se.

"Sve smo im uništili"

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da su SAD uništile iransku mornaricu, njene protivvazdušne sisteme, radare i rukovodstvo.

„A mogli bismo da uradimo i mnogo gore stvari“, poručio je novinarima, dodajući da bi ono što je preostalo u zemlji moglo biti eliminisano „za sat vremena“.

"Oni bukvalno nikada ne bi mogli da obnove tu zemlju“, rekao je Tramp.

Takođe je izjavio da nije zabrinut zbog napada koje podržava Iran na američkom tlu i da bi naftne kompanije trebalo da koriste Ormuski moreuz.

Predsednik SAD je danas imao svoj "trenutak", jer je, takođe, rekao i da će se rat završiti kada on to kaže.