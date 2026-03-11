Slušaj vest

Vojne sposobnosti Irana "nisu svedene na nulu" američkim i izraelskim napadima, upozorio je danas predsednik Francuske Emanuel Makron posle onlajn-sastanka šefova država i vlada Grupe sedam industrijski najrazvijenijih zemalja sveta (G7).

Makron je tražio od predsednika SAD Donalda Trampa da "razjasni i svoje krajnje ciljeve i tempo koji želi da postavi za operacije" u Iranu, preneli su francuski mediji.

"Već je naneta značajna šteta iranskim vojnim balističkim raketnim sposobnostima, ali Iran nastavlja da napada nekoliko zemalja u regionu i stoga njegove sposobnosti nisu svedene na nulu", rekao je francuski predsednik.

"Nema potvrde da je Iran postavio mine"

Makron je rekao da nema "potvrdu ni službi partnera, ni francuskih obaveštajnih službi" o upotrebi iranskih morskih mina u Ormuskom moreuzu, dodavši da bi njihovo postavljanje "bio težak izbor" za Teheran.

Emanuel Makron u poseti francuskim trupama. Foto: Philippe Magoni/AP Pool, Philippe Magoni/AP

Tramp je rekao u utorak da se Iran izlaže "neviđenim vojnim posledicama" ako postavi mine u Ormuskom moreuzu koji je de fakto pod iranskom kontrolom. Ubrzo je američka vojska saopštila da je blizu tog moreuza uništila 16 iranskih brodova za polaganje mina.

"U zaključcima ovog vanrednog sastanka G7, konsenzus je bio da ne treba da menjamo svoj stav prema Rusiji i da nastavimo naše napore za Ukrajinu", izneo je Makron.

Ranije u toku dana, Tramp je rekao je Iran toliko razoren da "nije ostalo da se uništi skoro ništa".