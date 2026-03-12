Slušaj vest

Tiket koji je kupljen u Velikoj Britaniji doneo je vlasniku džekpot igre na sreću "EuroMillons" od 181 milion funti, to jest nešto više od 209 miliona evra na izvlačenju u utorak, potvrdila je britanska Nacionalna lutrija.

Jedan igrač pogodio je svih pet brojeva – 12, 14, 27, 44 i 50 – kao i dva broja srećne zvezde (Lucky Star) – 04 i 12 – čime je osvojio džekpot.

Dobitak od 181.073.415,70 funti (209.733.715,94 evra) treći je po veličini u istoriji britanske Nacionalne lutrije.

Viši savetnik za dobitnike, Endi Karter, nazvao je dobitak kao sumu koja može da promeni život

- Svako ko je kupio tiket treba da nađe vreme i pažljivo ga proveri – možda ste upravo vi dobitnik kojeg tražimo - rekao je Karter.

- Sa ovakvim bogatstvom, ovaj srećni dobitnik imao bi imovinu uporedivu sa zvezdama poput pevačice Adel (čije se bogatstvo procenjuje na oko 190 miliona evra). Zamislite samo kakav bi životni stil to moglo da omogući!

Takođe, u izvlačenju u utorak uveče jedan dobitnik iz Velike Britanije pogodio je svih pet glavnih brojeva i jednu srećnu zvezdu i osvojio 355.164,90 funti (411.380,40 evra), dok je drugi dobitnik osvojio 16.601,50 funti (19.229,19 evra) pogodivši svih pet glavnih brojeva.

Najveći dobitak koji je osvojio igrač iz Velike Britanije iznosi 195 miliona funti (skoro 226 miliona evra) i ostvaren je 2022. godine, prema navodima lutrije "EuroMillons".

Izvlačenje ove igre na sreću održava se svakog utorka i petka u devet evropskih zemalja. Džekpot za izvlačenje u petak sada se procenjuje na oko 14 miliona funti (16,22 miliona evra).