Slušaj vest

Poslanici češkog parlamenta odobrili su budžet za 2026. godinu koji je manji od cilja NATO za potrošnju na odbranu, uprkos pritisku Sjedinjenih Država i samog predsednika zemlje, javlja AP.

Poslanici lojalni novoj vladi populističkog premijera Andreja Babiša glasali su sa 104:87 u donjem domu parlamenta, koji ima 200 mesta, za izdvajanje skoro 155 milijardi kruna - oko 7,4 milijarde dolara - za Ministarstvo odbrane, što nešto više od 1,7% bruto domaćeg proizvoda.

Cilj NATO je 2% BDP, a češka potrošnja bi malo prešla 2% samo ako se uzme u obzir finansiranje projekata vezanih za odbranu u drugim ministarstvima.

Nije bilo jasno da li bi to bilo prihvatljivo za alijansu, čiji je Češka član od 1999. godine, navodi AP.

Babiš je tvrdio da njegova vlada ima druge prioritete, kao što je "zdravlje naših građana“, i rekao da je to "maksimalno mogući“ budžet zbog lošeg stanja javnih finansija nasleđenog od prethodne vlade.

Članice NATO su se 2014. godine obavezale da će izdvojiti najmanje 2% BDP za odbranu, a alijansa je očekivala da će sve članice, uključujući i Čehe, prošle godine ispuniti taj cilj.

Na samitu u Hagu 2025. godine, pod pritiskom Trampove administracije, alijansa se složila da ide dalje i da do 2035. godine investira 3,5% BDP u osnovne odbrambene potrebe i dodatnih 1,5% u odbrambene i bezbednosne rashode.

Češki predsednik Petr Pavel, penzionisani general vojske, pozvao je zakonodavce da povećaju budžet i napomenuo je tekuću rusku invaziju na Ukrajinu.

"Danas ne postoji nijedan opravdan razlog za stagniranje odbrambenih i bezbednosnih rashoda", naveo je Pavel, koji potpisom mora da odobri budžet, rekavši da će to učiniti jer je budžet stvar vlade, a ne njegova.

Babiš se vratio na vlast nakon što je njegov pokret ANO ubedljivo pobedio na oktobarskim izborima, formirajući vladajuću koaliciju sa dve male političke grupe, strankom Sloboda i direktna demokratija i Motoristima, čija agenda uključuje skretanje zemlje sa podrške Ukrajini i odbacivanje nekih ključnih politika Evropske unije.

Američki ambasador Nikolas Merik podsetio je Čehe na njihove obaveze prema NATO, navodi AP.

"Ako Češka ne ispuni svoje obaveze, to će uticati na ceo savez", rekao je Merik na konferenciji o bezbednosti prošle nedelje u Pragu, navodeći kako ne mora da podseća "koliko je važno da saveznici poštuju obaveze".

Američki ambasador je rekao da bi sa predloženim budžetom za odbranu "Češka rizikovala da bude među zemljama sa najnižim potrošnjama u savezu i da bi pokazala negativan zamah u poređenju sa partnerima iz NATO".