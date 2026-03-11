Na video snimku, mađarski premijer razgovara telefonom sa suprugom i ćerkom, izražavajući zabrinutost za njihovu bezbednost.
"UKRAJINCI PRETE MOJOJ PORODICI! SVE IMA SVOJU GRANICU" Orban objavio snimak razgovora: Razgovaraj sa Alizom, razumeće! (VIDEO)
Mađarski premijer Viktor Orban objavio je video u kojem navodi da su upućene pretnje njegovoj porodici.
Objava se pojavila u sredu, 11. marta, na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici, u jeku kampanje pred parlamentarne izbore u aprilu.
"Ukrajinci već prete mojoj porodici, deci i unucima. Svi su dobro, ali sve ima svoju granicu“, napisao je Orban.
U video-zapisu, snimljenom uz dramatičnu muziku, Orban razgovara telefonom sa suprugom i ćerkom, izražavajući zabrinutost za njihovu bezbednost.
"Razgovaraj sa (unukom) Alizom, ona je već odrasla i razume situaciju. Pazi na nju, molim te“, kaže premijer Mađarske na snimku.
