Mađarski premijer Viktor Orban objavio je video u kojem navodi da su upućene pretnje njegovoj porodici.

Objava se pojavila u sredu, 11. marta, na njegovoj zvaničnoj Facebook stranici, u jeku kampanje pred parlamentarne izbore u aprilu.

"Ukrajinci već prete mojoj porodici, deci i unucima. Svi su dobro, ali sve ima svoju granicu“, napisao je Orban.

U video-zapisu, snimljenom uz dramatičnu muziku, Orban razgovara telefonom sa suprugom i ćerkom, izražavajući zabrinutost za njihovu bezbednost.

"Razgovaraj sa (unukom) Alizom, ona je već odrasla i razume situaciju. Pazi na nju, molim te“, kaže premijer Mađarske na snimku.

