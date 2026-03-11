Slušaj vest

FBI je upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da odgovori na američke vojne udare napadima dronovima sa plovila uz Zapadnu obalu, prenosi ABC njuz.

U biltenu zasnovanom na obaveštajnim podacima od početka februara navodi se da je Iran navodno planirao iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog broda, usmeren na neodređene ciljeve u Kaliforniji, u slučaju američkih udara na Iran.

Džon Koen, saradnik ABC njuza i bivši šef obaveštajne službe u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti SAD, izjavio je da je zabrinut zbog mogućnosti napada dronovima sa Pacifika i iz Meksika.

„Znamo da Iran ima značajno prisustvo u Meksiku i Južnoj Americi. Imaju veze, dronove i motiv za napad“, rekao je Koen.