"ZNAMO DA TEHERAN IMA ZNAČAJNO PRISUSTVO U MEKSIKU!" FBI: Iran bi mogao da bombarduje Kaliforniju!
FBI je upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da odgovori na američke vojne udare napadima dronovima sa plovila uz Zapadnu obalu, prenosi ABC njuz.
U biltenu zasnovanom na obaveštajnim podacima od početka februara navodi se da je Iran navodno planirao iznenadni napad bespilotnim letelicama sa neidentifikovanog broda, usmeren na neodređene ciljeve u Kaliforniji, u slučaju američkih udara na Iran.
Džon Koen, saradnik ABC njuza i bivši šef obaveštajne službe u Ministarstvu unutrašnje bezbednosti SAD, izjavio je da je zabrinut zbog mogućnosti napada dronovima sa Pacifika i iz Meksika.
„Znamo da Iran ima značajno prisustvo u Meksiku i Južnoj Americi. Imaju veze, dronove i motiv za napad“, rekao je Koen.
On je dodao da je FBI ispravno postupio objavljivanjem upozorenja kako bi se lokalne vlasti pripremile, jer su ovakve informacije ključne za snage bezbednosti.
