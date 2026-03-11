Slušaj vest

Devojčica iz Kalifornije koja je oteta 2020. godine pronađena je na drugom kraju zemlje, gde vlasti tvrde da je živela pod drugim imenom.

Sada jedanaestogodišnja žrtva pronađena je u utorak, 10. marta, prema saopštenju kancelarije šerifa okruga Vašington u Severnoj Karolini.

Kancelarija šerifa je saopštila da su zamenici šerifa utvrdili da je dete bilo upisano u školski okrug okruga Vašington pod "pseudonimom". Nakon koordinacije sa više agencija u Severnoj Karolini i Kaliforniji, istražitelji su locirali devojčicu i stavili je u zaštitni pritvor. Zvaničnici su rekli da je bezbedna.

Devojčicu je prethodno identifikovao Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu. Imala je 5 godina kada je poslednji put viđena u Duarteu, Kalifornija, 2. juna 2020. godine, prema podacima NCMEC-a.

Odeljenje za decu i porodične usluge okruga Los Anđeles primilo je prijavu o nestaloj osobi sledećeg meseca, ali je ubrzo majka deteta prestala da komunicira sa vlastima, navodi se u saopštenju Odeljenja šerifa okruga Los Anđeles.

Veruje se da je majka odvela dete, prema saopštenju Odeljenja šerifa okruga Los Anđeles.

- Veoma su retki slučajevi sa tako pozitivnim ishodom u tako starom slučaju kao što je ovaj. Ali to nas podseća da se uz naporan rad, posvećenost i saradnju... mogu dogoditi priče sa pozitivnim ishodima poput ovih - saopštio je Odeljenje za decu i porodične usluge okruga Los Anđeles.

Vlasti u Kaliforniji i Severnoj Karolini saopštile su da je istraga u toku i nisu podelile da li je neko uhapšen u vezi sa ovim slučajem.