OTETA SA 5 GODINA, SA 11 PRONAĐENA NA DRUGOM KRAJU DRŽAVE! Devojčica živela pod pseudonimom: Veruje se da ju je ONA odvela! (FOTO)
Devojčica iz Kalifornije koja je oteta 2020. godine pronađena je na drugom kraju zemlje, gde vlasti tvrde da je živela pod drugim imenom.
Sada jedanaestogodišnja žrtva pronađena je u utorak, 10. marta, prema saopštenju kancelarije šerifa okruga Vašington u Severnoj Karolini.
Kancelarija šerifa je saopštila da su zamenici šerifa utvrdili da je dete bilo upisano u školski okrug okruga Vašington pod "pseudonimom". Nakon koordinacije sa više agencija u Severnoj Karolini i Kaliforniji, istražitelji su locirali devojčicu i stavili je u zaštitni pritvor. Zvaničnici su rekli da je bezbedna.
Devojčicu je prethodno identifikovao Nacionalni centar za nestalu i eksploatisanu decu. Imala je 5 godina kada je poslednji put viđena u Duarteu, Kalifornija, 2. juna 2020. godine, prema podacima NCMEC-a.
Odeljenje za decu i porodične usluge okruga Los Anđeles primilo je prijavu o nestaloj osobi sledećeg meseca, ali je ubrzo majka deteta prestala da komunicira sa vlastima, navodi se u saopštenju Odeljenja šerifa okruga Los Anđeles.
Veruje se da je majka odvela dete, prema saopštenju Odeljenja šerifa okruga Los Anđeles.
- Veoma su retki slučajevi sa tako pozitivnim ishodom u tako starom slučaju kao što je ovaj. Ali to nas podseća da se uz naporan rad, posvećenost i saradnju... mogu dogoditi priče sa pozitivnim ishodima poput ovih - saopštio je Odeljenje za decu i porodične usluge okruga Los Anđeles.
Vlasti u Kaliforniji i Severnoj Karolini saopštile su da je istraga u toku i nisu podelile da li je neko uhapšen u vezi sa ovim slučajem.
Kurir.rs/Pipl