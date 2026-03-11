Slušaj vest

Mađarska policija utvrdila je da je sedmoro dece sa prezimenom Buzas, koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma, pronađena u inostranstvu.

Policijski major Janoš Robert Vad potvrdio je da se porodica nalazi van zemlje, gde je otac pronašao posao.

Foto: Privatna arhiva

Iako se zvanično još vode kao nestali zbog odlaska bez prijave, vlasti su uverene da deca nisu u opasnosti.

Deca, od kojih su najmlađi dvogodišnji Abel i trogodišnja Lilijen, a najstarija desetogodišnja Amira, locirana su, ali policija po službenoj dužnosti mora lično da se uveri u njihovo dobro stanje pre nego što obustavi potragu.

Foto: Police.hu