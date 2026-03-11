Slušaj vest

Mađarska policija utvrdila je da je sedmoro dece sa prezimenom Buzas, koja su 7. marta nestala iz vaspitnog doma, pronađena u inostranstvu.

Policijski major Janoš Robert Vad potvrdio je da se porodica nalazi van zemlje, gde je otac pronašao posao.

Iako se zvanično još vode kao nestali zbog odlaska bez prijave, vlasti su uverene da deca nisu u opasnosti.

Deca, od kojih su najmlađi dvogodišnji Abel i trogodišnja Lilijen, a najstarija desetogodišnja Amira, locirana su, ali policija po službenoj dužnosti mora lično da se uveri u njihovo dobro stanje pre nego što obustavi potragu.

Ranije u toku dana, objavljeno je da mađarska policija sprovodi veliku akciju na tromeđi Mađarske, Srbije i Rumunije, u potrazi za sedmoro dece i Eržebet Anitom Pap (39), za koju se sumnja da je povezana sa nestankom maloletnika.

