Nemačka stranka Zeleni je, nakon fenomenalnog uzleta pred kraj izborne kampanje, pobedila na izborima za pokrajinski parlament u Baden-Virtembergu, a novi premijer bi sada trebalo da postane Džem Ozdemir.

To navodi Dojče vele (DW) koji objašnjava ko je ovaj "anadolski Švaba", kako Ozdemir samog sebe opisuje.

Njegovi su roditelji 60-ih godina prošlog veka kao gastarbajteri došli na jug Nemačke, u onaj deo koji se naziva Švapska.

Godine 1994. bio je jedan od prvih poslanika u Bundestagu s turskim korenima, a kasnije, od 2008, prvi predsednik jedne parlamentarne stranke čiji su roditelji rođeni u Turskoj.

Sada Džem Ozdemir, 60‑godišnji političar Zelenih, ima velike šanse da postane prvi premijer turskog porekla neke nemačke savezne pokrajine.

Verovatno će naslediti svog stranačkog kolegu Vinfrida Krečmana, koji je od 2011. vodio Baden-Virtemberg na jugozapadu Nemačke i koji se, nakon tri mandata, kao 77-godišnjak više nije kandidirao.

Ozdemir: „Bad Urah je moja domovina, a ne Turska“

Ozdemir nikako ne bi prihvatio da se njegova priča ispriča kao storija o uspešnoj integraciji.

On, naime, smatra da nikada i nije trebalo da se integriše: njegova domovina je, kaže, oduvek bila Nemačka – od samog početka.

Kada su neki članovi delom ekstremno desne stranke Alternative za Nemačku (AfD) 2018. javno tražili da se Ozdemir "vrati u svoju domovinu, Tursku", on im je odgovorio u Bundestagu u Berlinu.

- Sledeće subote opet sam u svojoj domovini. Tada letim za Štutgart, onda sedam na lokalnu železnicu i vozim se do zadnje stanice, Bad Uraha. To je moja švapska domovina i neću dozvoliti da je vi uništite - kazao je tada Ozdemir.

Sin turskih gastarbajtera

Ozdemirovi roditelji došli su iz Anadolije u Nemačku kao strani radnici na privremenom radu u Nemačkoj.

Već ta oznaka "gastarbajtera" izražavala je očekivanje da su strani radnici tu samo privremeno, u gostima, i da će uskoro da odu.

Ali to se s Ozdemirovim roditeljima – kao ni sa mnogim drugima – nije dogodilo.

Rodio im se sin, oni su ostali.

Ozdemirov otac radio je, između ostalog, u fabrici tekstila, a majka je vodila malu krojačku radnju.

Džem Ozdemir, rođen u decembru 1965. u Bad Urahu jugoistočno od Štutgarta, sa 18 godina je stekao nemačko državljanstvo.

Postao je vaspitač, a kasnije je završio studije socijalne pedagogije.

Godine 1981. pridružio se tada mladoj i maloj stranci Zelenih.

U drugom je braku, a iz prvog ima dvoje dece.

Kratki prekid karijere 1999.

U Zelenima je uvek pripadao pragmatičnom, real-političkom krilu koje se nečesto suprotstavlja stavovima i zahtevima levog krila stranke.

Ušao je u nemački parlament 1994, s nepunih 30 godina, a 1998, kada su Zeleni prvi put ušli u saveznu vladu, postao je njihov portparol za unutrašnju politiku.

Ali u periodu prve koalicije Socijaldemokrata (SPD) i Zelenih (1998–2005) došlo je i do zastoja u njegovoj karijeri: 1999. obelodanjeno je da je privatno koristio "bonus-milje" stečene na službenim letovima.

Priznao je grešku i podneo ostavku na mandat.

Nakon izvesne pauze ponovo se politički aktivirao i postao 2004. član Evropskog parlamenta.

Kasnije se vratio na nemačku političku scenu i izabran je za jednog od dvoje predsedniika Zelenih.

Na izborima 2017. bio je, zajedno sa Katrin Gering‑Ekart, vodeći kandidat stranke.

Tada Zelenima dolazak na vlast na saveznom nivou nije uspeo, ali nakon izborne pobede Socijaldemokrata, Zelenih i Liberala (FDP) 2021, postao je savezni ministar poljoprivrede u vladi kancelara Olafa Šolca.

Kritičar Putina i Erdogana

Još u vreme kada su mnogi predstavnici savezne nemačke vlade održavali dobre odnose sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, Ozdemir je bio jedan od njegovih najžešćih kritičara.

Još u julu 2021, pre početka agresije na Ukrajinu u proleće 2022, u nekoliko intervjua govorio je kako mnogi ljudi u Nemačkoj imaju naivnu sliku o Putinu koji računa na eskalaciju i pomeranje granica.

Takođe se stalno sukobljavao i sa turskim predsednikom Redžepom Tajipom Erdoganom, vladarom zemlje iz koje potiču njegovi roditelji.

Tako se, na primer, zalagao za turske prigovarače savesti – odnosno za mlade ljude koji nisu želeli da služe vojni rok u Turskoj.

- Ozdemir je samo još po imenu jedan od nas! - pisao je tada turski dnevnik Hurijet.

Prisvajan i napadan u dve zemlje

DW navodi da, gde god bio, Ozdemir se nekome ne dopada – jedni mu prigovaraju da je Tursku izdao kao Nemac, drugi da je Nemačku izdao kao Turčin.

Ali uprkos tim napadima, Ozdemir je uvek ostao ukorenjen u svojoj domovini Baden-Virtembergu – i na selu i u gradu.

Tamno ga cene svi društveni slojevi.

To je delom i zato što se taj političar koji govori više jezika ne ustručava da priča svojim švapskim naglaskom.

Na izborima za Bundestag 2021. osvojio je u svom izbornom okrugu u Štutgartu direktan mandat sa 40 odsto glasova – bio je to tada najbolji rezultat nekog kandidata Zelenih u Nemačkoj.

Izborna kampanja i pobeda

U ovoj poslednjoj kampanji za izbore za pokrajinski parlament, Zeleni su bila potpuno usredsređeni na svog poznatog, vodećeg kandidata.

I to je, kako što se pokazalo, bila uspešna strategija.

Što se jasnije postavljalo pitanje ko bi ubuduće trebalo da vodi tu nemačku saveznu pokrajinu, to je Ozdemir bio sve uverljiviji i nadmoćan u odnosu na svog protivkandidata iz redova Demohrišćana (CDU), Manuela Hagela.