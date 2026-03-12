Slušaj vest

Šef poljske diplomatije Radoslav Šikorski izjavio je danas da se poljski vojnici neće uključiti u napad SAD i Izraela na Iran, a baza američkog antiraketnog štita u Ređikovu na severu Poljske može biti upotrebljena isključivo da presretne balističke rakete ako bi ih Iran ispalio baš na SAD ili Evropu.

- Poljski i američki interesi su slični, u velikoj meri se prekrivaju, ali nisu u svemu isti - kazao je Šikorski u intervjuu za poljski list Žečpospolita i naglasio da Poljska ne namerava da se uključi u rat Izraela i SAD sa Iranom.

Poljski ministar spoljnih poslova poručio je da nikakvih planova da Poljska pošalje svoje vojnika nema, a nema ni baza za koje bi SAD mogle da traže da im se stave na raspolaganje za napade na Iran, dok baza američkog antiraketnog štita u Ređikovu na severu Poljske sme da se upotrebi isključivo da presretne rakete kojima bi Iran eventualno gađao SAD i Evropu.

- U sporazumima, o kojima sam pregovarao i potpisao, ta baza treba da otkrije i uništi rakete koje bi ugrozile Evropu i SAD. Takve rakete Iran neće poslati. Baza u Ređikovu mnogo godina je građena za slučaj hipotetičke pretnje koja se nije ostvarila. Hvala Bogu - kazao je Šikorski.

Radoslav Šikorski, ministar spoljnih poslova Poljske

Poljski ministar podsetio je i da je ranije osim vlade i predsednik Poljske Karol Navrocki, kao vrhovni komandant oružanih snaga, poručio glavnom poljskom savezniku - SAD da ne bi odobrio da se poljska vojska uključi u rat protiv Irana.

- I vlada i predsednik izražavaju političku solidarnost sa našim najvažnijim saveznikom, ali i saveznicima prijateljima u Turskoj, na Kipru i u oblasti Persijskog zaliva. Poljska se oduvek zalaže za bezbednost Izraela u njegovim međunarodno priznatim granicama - rekao je Šikorski.

Američki predsednik Donald Tramp

Šef poljske diplomatije dodao je da ta zemlja mora da se fokusira na ono što se dešava u njenom regionu budući da na granicama Poljske besni rat u Ukrajini, u kojem, kako je kazao, agresivna Rusija, podstaknuta svojom imperijalističkom državnom ideologijom, šalje dronove i u poljski vazdušni prostor.

- SAD i Izrael naravno imaju svoju ocenu situacije. Lično nisam primetio neposrednu pretnju za SAD ili Evropu, a ni za Izrael - odgovorio je Šikorski na pitanje da li je Iran zaista predstavljao pretnju za Ameriku pa su ga zajedno s Izraelom napala.



