Slušaj vest

Zemljotres magnitude 5.2 stepena zabeležen je u danas na području Grčke. Epicentar potresa dogodio se 87 kilometara jugozapadno od Larise.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

"Mislim da je trajalo oko 30 sekundi", "Dobro se osetio na području Janjine", pisali su građani na platformi EMSC.

"Osetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", naveli su građani.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustitePlanetaBALKANSKI TANKER JE USPEO U RATNIM USLOVIMA DA PROĐE KROZ ORMUSKI MOREUZ! Stotine brodova čeka, ali ne i ovaj! (FOTO)
shutterstock_2641850331.jpg
PlanetaSNAŽAN ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Treslo se omiljeno turističko ostrvo, pokrenuta klizišta: Osetilo se do komšiluka!
zeljotres.jpg
PlanetaTINEJDŽER NASMRT IZBODEN, DRUGI POKUŠAO DA NASAMARI LEKARE Haos u Grčkoj, nakon obračuna sevali noževi: Evo kako je otkrivena neviđena prevara
Patrola grčke policije
PlanetaBALKANSKA ZEMLJA OBJAVILA RAT ILEGALNOM KOCKANJU! Predstavljen novi zakon, ništa više neće biti isto, sastavljena je crna lista, kreću sa gašenjem
profimedia0331267013.jpg