JAK ZEMLJOTRES POGODIO GRČKU! Svedoci kažu da se jako zaljuljalo
Zemljotres magnitude 5.2 stepena zabeležen je u danas na području Grčke. Epicentar potresa dogodio se 87 kilometara jugozapadno od Larise.
Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.
"Mislim da je trajalo oko 30 sekundi", "Dobro se osetio na području Janjine", pisali su građani na platformi EMSC.
"Osetio sam kako mi se parkirani automobil ljulja", naveli su građani.
Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
(Kurir.rs/Telegraf)
