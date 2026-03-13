Slušaj vest

Više od tri miliona ljudi u Iranu je raseljeno zbog rata, saopštila je danas Agencija UN za izbeglice (UNHCR).Većina raseljenih pobegla je iz Teherana i drugih većih gradova ka severu zemlje ili u sela.

Prema preliminarnim procenama, kako se navodi u saopštenju na sajtu UNHCR, interno je raseljeno između 600.000 i milion iranskih domaćinstava, odnosno 3,2 miliona ljudi.

Broj će nastaviti da raste

Broj raseljenih će verovatno nastaviti da raste kako neprijateljstva traju, ocenjuje UNHCR i ukazuje na zabrinjavajuću eskalaciju humanitarnih potreba.

Pogođene su i izbegličke porodice u Iranu, uglavnom Avganistanci, koji su posebno ranjiva grupa, s obzirom na njihovu nesigurnu situaciju i ograničene mreže podrške. UNHCR ističe hitnu potrebu zaštite civila, održavanja pristupa za humanitarnu pomoć, kao i osiguravanja da granice ostanu otvorene za one koji žele da budu na bezbednom, u skladu sa međunarodnim obavezama.