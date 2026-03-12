Slušaj vest

U poslednjih nekoliko dana, IDF su, kako navode, proširile napade na iranske kapacitete dronova, prenosi Tajms of Izrael.

Tokom jedne serije napada, Izraelska vazdušna odbrana je identifikovala iranske vojnike kako se pripremaju za lansiranje dronova na Izrael i brzo uništila lanser i pripadajuće snage, čime je osujećen planirani napad.

- Do sada je Vazdušna odbrana pogodila više od 250 bespilotnih letelica, lansera i desetine lokacija za lansiranje. Pored toga, mnogi komandanti i vojnici odgovorni za brojne napade na Državu Izrael su neutralisani - navode IDF u saopštenju, uz objavljene snimke pojedinih napada.

Prema navodima IDF-a, od početka rata više od 110 dronova lansiranih iz Irana presretnuto je pomoću lovaca i helikoptera, dok je i mornarica presrela nekoliko dronova.

