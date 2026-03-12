Slušaj vest

Napad iranskim dronom u Kuvajtu, u kojem je poginulo šest američkih vojnika u ranim satima rata sa Iranom, bio je teži nego što je ranije predstavljeno, sa desetinama povređenih koji pate od povreda mozga, rana od šrapnela i opekotina, reklo je više izvora za CBS njuz, a najmanje jednom vojniku će možda biti potrebna amputacija ekstremiteta.

Izvori su opisali mračnu i haotičnu scenu nakon udara na taktički operativni centar u luci Šuaiba nadomak Kuvajt Sitija 1. marta. Dim je brzo ispunio zgradu, što je otežalo spasavanje onih koji su se nalazili unutra.

Više od 30 vojnika bilo je u bolnicama u utorak uveče

Više od 30 pripadnika vojske ostalo je u bolnicama u utorak uveče sa borbenim povredama iz napada u Kuvajtu — jedan u vojnom medicinskom centru Bruk u San Antoniju, 12 u medicinskom centru Volter Rid u predgrađu Vašingtona i oko 25 u regionalnom medicinskom centru Landštul u Nemačkoj, navode izvori.

1/4 Vidi galeriju Šahid dronovi Foto: Shutterstock, Russian Defense Ministry / Hando / AFP / Profimedia, Anelo/Shutterstock, Printscreen YouTube

Od tog broja, oko 20 vojnika stiglo je u utorak vojnim transportnim avionom C-17 u Landštul sa povredama koje je vojska označila kao „hitne“ i koje zahtevaju evakuaciju, uključujući traumatske povrede mozga, gubitak pamćenja i potrese mozga, rekla su tri izvora. Više od 100 medicinskih radnika poslato je u Landštul da pomognu.

Zvaničnici Ministarstva odbrane prvobitno nisu precizirali koliko je ljudi povređeno u napadu u Kuvajtu, ali su 1. marta saopštili da je petoro teško ranjeno, dok je „nekoliko drugih zadobilo lakše povrede od šrapnela i potrese mozga“. Dvojica vojnika su se vodila kao nestala nakon napada, a kasnije su pronađena pod ruševinama.

1/3 Vidi galeriju američka vojska Foto: Shutterstock

Kakva je procedura?

CBS navodi da Pentagon ima proceduru obaveštavanja porodica ranjenih vojnika i nastoji da ih zaštiti od toga da iz saopštenja za medije saznaju koliko su povrede opsežne. Vojska definiše tešku povredu kao onu koja „zahteva medicinsku pomoć i gde nadležni medicinski organ izjavi da je smrt moguća, ali malo verovatna u roku od 72 sata“.

Govoreći u Pentagonu prošle nedelje, sekretar odbrane Pit Hegset opisao je udar:

"Imate protivvazdušnu odbranu, mnogo toga dolazi i pogodite većinu. S vremena na vreme, nažalost, može se desiti da jedan, kako mi to zovemo 'squirter' (onaj koji se provuče), prođe. I u tom konkretnom slučaju, desilo se da pogodi utvrđeni taktički operativni centar, ali to su moćna oružja."

Povređeno 140 vojnika

Najmanje jedan Amerikanac poginuo je u odvojenom udaru u Saudijskoj Arabiji 1. marta. Nije jasno koliko je još osoba povređeno u tom napadu.

U utorak, 11. dana rata, portparol Pentagona Šon Parnel rekao je da je do sada povređeno oko 140 američkih vojnika, ne precizirajući gde i kada su ranjeni.