AMERIČKA RATNA MORNARICA DOBIJA NOVI ZADATAK: "To će se desiti uskoro, ali ne može sada, jednostavno nismo spremni"
Ministar za energetiku SAD Kristofer Rajt saopštio je danas da će američka Ratna mornarica verovatno do kraja marta početi sprovodi naftne tankere kroz Ormuski moreuz.
- To će se desiti relativno uskoro, ali ne može da se desi sada. Jednostavno nismo spremni. Sva naša vojna sredstva trenutno su usmerena na uništavanje iranskih ofanzivnih kapaciteta i proizvodne industrije koja ih snabdeva - rekao je Rajt u kratkom intervjuu američkoj televiziji CNBC.
On je dodao da će danas biti u Pentagonui da vojska SAD radi na obezbeđivanju pratnje za tankere.
Cena nafte tipa Brentkoja se koristi kao međunarodna referentna vrednost, dostigla je ranije danas 100 dolara po barelu, a napadi na brodove u Persijskom zalivu i dalje traju.
Američki ministar Rajt je u utorak na društvenim mrežama objavio da je Ratna mornarica SAD ispratila jedan tanker kroz moreuz. Nakon Rajtove objave cena nafte je opala za 17 odsto. Bela kuća demantovala je njegovu tvrdnju, a objava je ubrzo obrisana.
Kako bi se ublažio rast cene zbog rata na Bliskom istoku, na nedavnom sastanku lidera 32 države-članice Međunarodne agencije za energiju odlučeno je da iz rezervi na tržište pusti 400 miliona barela nafte, od kojih 172 miliona u SAD.
(Kurir.rs/Beta/Preneo: V.M.)