Ponekad samo par letelica, ponekad mnogo više, ali njihovo prisustvo je gotovo konstantno. Zato je iznenadni prekid letova, koji je trajao skoro dve nedelje, izazvao iznenađenje i zbunjenost.

To zatišje je prekinuto danas, kada je tajvanska vojska zabeležila pet aviona Narodnooslobodilačke armije (NOAK) u Tajvanskom moreuzu u prethodna 24 sata, od kojih je nekoliko letelo blizu središnje linije koja deli morski put.

Najduža pauza do sada

Analitičari kažu da je to bila najduža pauza u kineskoj vazdušnoj aktivnosti otkako je Tajvan počeo javno da objavljuje dnevne vojne podatke. Počev od 27. februara, Tajvan je zabeležio 13 uzastopnih dana bez kineskih ratnih aviona blizu ostrva.

Bio je kratak izuzetak 6. marta, kada su dva aviona otkrivena na krajnjem jugozapadnom rubu tajvanske zone protivvazdušne odbrane, ali analitičari kažu da širi obrazac i dalje predstavlja dramatičan prekid u odnosu na poslednjih godina stalno rastuće kineske vojne aktivnosti.

Foto: STR / AFP / Profimedia

- Iskreno, ovo je nešto što nikada nismo videli u skorijoj istoriji u pogledu kineske vojne aktivnosti oko Tajvana - rekao je za CNN Ben Luis, osnivač PLATracker-a, platforme za podatke koja prati kretanje kineske vojske.

- Od kada je Ministarstvo odbrane Tajvana počelo da objavljuje ove podatke 2020. godine, trend je bio isključivo uzlazni. A sada ovo zatišje, koje je možda danas završeno, a možda i nije, predstavlja veoma značajnu promenu u obrascu ponašanja.

Nekoliko mogućih objašnjenja

Iznenadna tišina zbunila je analitičare i podstakla niz mogućih objašnjenja. Jedna teorija je da Peking možda pokušava da izbegne eskalaciju tenzija uoči planiranog sastanka između kineskog lidera Si Đinpinga i američkog predsednika Donalda Trampa kasnije ovog meseca, gde se očekuje da će trgovina, tehnologija i Tajvan biti glavne teme.

- Da se ​​kladim u Vegasu, uložio bih novac na Trampovu posetu - rekao je Luis.

Drugi su ukazali na rat na Bliskom istoku i mogući uticaj na globalna energetska tržišta, iako analitičari kažu da je veza manje sigurna. Neki posmatrači takođe primećuju da se ova nedelja završava godišnje zasedanje kineskog parlamenta, poznato kao "Dve sednice", period tokom kojeg su se vojne aktivnosti takođe povremeno usporavale u prošlosti.

Ministar odbrane Tajvana Velington Ku pozvao je na oprez prilikom izvođenja zaključaka, napominjući da se kineska pomorska aktivnost oko Tajvana nastavila tokom celog perioda.

Foto: RITCHIE B. TONGO/EPA

- Postoji mnogo teorija - rekao je Ku novinarima u sredu.

„Ali i dalje svakodnevno vidimo kineske brodove koji deluju oko Tajvana, a napori da se Tajvanski moreuz pretvori u unutrašnje vode Kine nisu prestali. Zaista, Tajvan je nastavio da prati nekoliko kineskih ratnih brodova oko ostrva čak i dok je nebo ostalo neobično mirno.

Neizvesnost navodi analitičare da pažljivo prate šta će se dalje desiti. Tokom proteklih pet godina, Peking je dramatično povećao broj aviona koje šalje blizu Tajvana, postepeno normalizujući ono što bi se nekada smatralo velikim vojnim upadima.

U tom kontekstu, kaže Luis, iznenadni nestanak letova bio je jednako upečatljiv kao i njihov povratak.

- Nekada bi pet aviona dospelo na naslovne strane - rekao je. "Sada govorimo o nuli, i to je ono što je neobično."