Iranje objavio snimak za koji tvrdi da prikazuje njihovu flotu pomorskih dronova napunjenih eksplozivom, namenjenih za napade u Ormuskom moreuzu.

Iranski režim je zatvorio ovaj ključni pomorski prolaz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svetske nafte, istovremeno pojačavajući napade na brodove u regionu.

Podzemni arsenali Irana

U ranije objavljenim propagandnim snimcima, Islamska Republika je prikazala podzemne tunele ispunjene pomorskim dronovima, protivbrodskim raketama i morskim minama.

Na snimcima se mogu videti brojni jurišni čamci koji se koriste za lansiranje dronova na brodove koji prolaze tim područjem.

Pretnje projektilima i moguć rast cene nafte

Iran je zapretio da će upotrebiti svoje podvodne projektile, za koje tvrdi da ih, osim Teherana, poseduje samo Rusija, kako bi podigao cenu nafte na 200 dolara po barelu.

Visoki general Islamske revolucionarne garde (IRGC), Fadavi, upozorio je:

- Posedujemo projektile koji se lansiraju pod vodom brzinom od sto metara u sekundi i mogli bismo da ih upotrebimo u danima koji dolaze.

Oštre poruke iranskog parlamenta

Predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf izjavio je da će Persijskim zalivom poteći "krv osvajača" ukoliko SAD i Izrael nastave sa napadima.