Slušaj vest

Dok mediji prenose ko je koga gađao i kakvu je štetu naneo, američki predsednik Donald Tramp nema dilemu. On poručuje da je vojna infrastruktura Irana uništena, i navodi da SAD mogu da ostave ceo Iran bez struje, ali kako kaže, ne bi voleo da se to dogodi.

Juče je jedna od glavnih vesti bila da je Rumunija odobrila raspoređivanje aviona SAD za misije u Iranu, a predsednik Nikušor Dan, nakon sednice saveta za odbranu kazao je da će parlament odrediti meru te uloge.

Da li se senka rata u Iranu nadvila i nad prostorom koji geopolitički pripada Balkanu?

Gosti emisije "Puls Srbije" bili su Nebojša Damjanović, istoričar, Saša Gajović, novinar i publicista, i prof. dr. Dragan Petrović, naučni savetnik.

- Ja nisam stručnjak za Bliski istok, ja pripadam odeljenju za Evro-Aziju i Francusku ali to je svakako povezano, vidim da Amerika ne može da realizuje dva elementa, jedan je kopnena akcija, nju ne može ni da pokuša a drugi element je da žele da izvrše promenu režima u Teheranu koja se spominjala prvih dana bombardovanja, i od nje su odustali - rekao je Petrović.

Kako kaže, suština je u tome da će oni proglasiti pobedu i zatim se povući.

Foto: macondofotografcisi/Shutterstock, EPA/Wael Hamzeh, AP/Vahid Salemi

- Imali smo to prošle godine u junu. Ovde jednostavno postoji disparitet ciljeva Izraela i Amerike. Nijedna druga bitna zemlja nije ušla u sukob, Tramp će izaći iz sukoba, on je bacio kamen na košnicu i rekao "ja sam uspeo", ne verujem da to može da uništi košnicu. Dobro je što se nije uključila nijedna Evropska sila i što se nisu uključile 2 moćne regionalne islamske države, Turska i Saudijska Arabija - dodaje.

Navodi da bi bilo vrlo loše da su se i one uključile jer su obe članice BRIKS-a.

- Zbog toga što se niko nije uključio, Tramp će prekinuti ovaj sukob i Izrael će ostati sam na cedilu kao arhi neprijatelj Irana. Postaće neprijatelji ali će doći do mira. Ipak, tu će ostati propaganda, tvrdiće da su uništili nešto što mi ne možemo da proverimo kao na primer mogućnost obogaćivanja uranijuma i tvrdiće da su uništili balističke rakete - objašnjava Petrović.

On kaže da je Iran proglasio da više neće odgovarati na napade već će i sam napadati.

Foto: Kurir Televizija

"Imali smo sličnu situaciju u Srbiji 1914. godine"

- Iran ima mnogo turskog stanovništva, više nego što mi mislimo. Mnogi važni ljudi u Irau istorijski ali i sada su upravo turskog porekla. To je islamska civilizacija, mi to oštro delimo ali oni sebe ne definišu etnički na način na koji ih mi definišemo. Ako bi se Amerikanci povukli i zatim proglasili da su ostvarili svoje ciljeve to ne bi bilo ništa novo. Tokom velikih bitaka u Srbiji 1914. godine mi smo imali pobede i slavili ih sa razlogom ali Beč je rekao da je postigao svoj cilj, da su Srbiji naneti veliki udarci i da je ona razorena - kaže Damjanović.

Kako kaže, to je realističan završetak ovog sukoba ako su Amerikanci zaista to isplanirali.

Foto: Kurir Televizija

- Ja iskreno Donaldu Trampu sve manje i manje verujem. Ne samo ja nego i svetski mediji, to niko javno ne sme da kaže, boje se posledica jer bože moj, Bela kuća. On je toliko puta izgovorio laž, mislim da je već tri puta do sada proglasio pobedu, samo ja ne znam nad kim, daleko je to od pobede. U ovom ratu, Omorski moreuz je ključ cele te operacije, taj moreuz. Bitka se bije oko njega i ona se odražava na sve. To je ono što Trampa najviše žulja, zato on stalno sa svojom propagandom tvrdi da je Iran na kolenima - objašnjava Gajović.

Navodi da ne veruje mnogim informacijama koje se pojavljuju a vezane su za sukob na Bliskom istoku.

- Jedine prave informacije su one do kojih mi pojedinačno dolazimo jer smo dovoljno pametni i obrazovani da možemo da shvatimo gde je neistina i gde postoji mogućnost da je nešto istina. Treba biti oprezan i prema agencijskim vestima jer one uvek biraju stranu i umeju da zavaraju - dodaje Gajović.

On smatra da se sukob neće uskoro završiti i navodi da je Iran "pokazao zube" za koje niko nije mislio da ima.

Foto: Kurir Televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs