Izraelska vojska saopštila je da odustaje od optužbi protiv pet vojnika koji su bili optuženi za seksualno zlostavljanje palestinskog pritvorenika. Taj incident koji je zabeležila nadzorna kamera dogodio se u Sde Tejmanu, objektu koji je osnovan za zadržavanje Palestinaca uhapšenih u Gazi tokom vojne agresije na tu teritoriju od 2023.

Na procurelom video snimku emitovanom prošle godine na izraelskom Kanalu 12 vidi se da vojnici siluju palestinskog pritvorenika iz Gaze.

Incident podelio Izrael

Privođenje vojnika izazvalo je bes ultranacionalista koji su nasilno upali u zatvor Sde Tejman u znak protesta. Članovi izraelske ekstremno desničarske vlade nazvali su istragu ponašanja vojnika uvredom za njihovu vojnu službu.

Bes vlade na kraju je doveo do ostavke najvišeg pravnog zvaničnika u vojsci prošle godine, koji je podneo optužnicu i odobrio objavljivanje video snimka televizijskoj stanici.

Izrael je dugo optuživan da svoje vojnike ne procesuira za zločine počinjene nad Palestincima. Optužbe su se intenzivirale tokom rata u Gazi. Izrael tvrdi da njegove snage deluju u okviru vojnog i međunarodnog prava i da temeljno istražuju svako navodno zlostavljanje.