Slušaj vest

Prva usvojena rezolucija tiče se "upotrebe obmanjujućih metoda regrutovanja" u nekim slučajevima i preko društvenih mreža u raznim afričkim državama, Kubi, Južnoj Ameriji i Centralnoj Aziji gde se lokalno stanovništvo obmanjuje raznim ponudama, da bi na kraju završili kao akteri rata Rusije i Ukrajine.

Rusija

Poslanici Evropskog parlamenta pozvali su EU i države članice da uvedu "ciljane sankcije pojednicima i entitetima" koji su odgovorini za "trgovinu ljudima koje Rusija sprovodi", kako bi vodila svoj rat u Ukrajini.

- Rezolucija se odnosi na upotrebu obmanjujućih metoda regrutovanja, uključujući i putem sadržaja društvenih medija za ponude za posao ili obrazovanje, posebno u raznim afričkim zemljama, Kubi i Južnoj i Centralnoj Aziji. Sve češća upotreba obmanjujućih taktika regrutovanja poklapa se sa rastućim uticajem Rusije u afričkim državama - navodi se u saopštenju Evropskog parlamenta.

Evropski poslanici su dodali da ovakve stvari mogu predstavljati ratne zločine i zloćine protiv čovečnosti i pozvali su platforme društvenih medija da "preuzmu odgovornost i sarađuju sa vlastima".

Oni su izjavili i da se "veruje da su stotine žena prevarene da rade u fabrikama za sklapanje dronova".

Rezolucija je usvojena sa 479 glasova za, 17 protiv i 43 uzdržana.

1/12 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Niger

Druga rezolucija odnosi se na pritvaranje bivšeg predsednika NigeraMohameda Bazuma koga je uhapsila vojna hunta koja je trenutno na vlasti u Nigeru.

- Parlament osuđuje represiju nad političkim akterima, novinarima i civilnim društvom u Nigeru od kada je vojna hunta preuzela vlast i poziva na hitno puštanje na slobodu demokratski izabranog predsednika Mohameda Bazuma i svih pritvorenih od puča 2023. godine - navodi se u saopšptenju.

Evropski parlament dodaje i da je od puča, bezbednosna i humanitarna situacija u Nigeru "značajno pogoršana" zbog povećanja trgovine ljudima i oružjem.

- Kontinuitet i dostupnost humanitarne pomoći u zonama sukoba u Nigeru moraju biti garantovani, kažu poslanici Evropskog parlamenta, izražavajući duboku zabrinutost zbog objavljene namere zemlje da se povuče iz Međunarodnog krivičnog suda - piše u saopštenju.

Rezolucija o Nigeru je usvojena sa 524 glasa za, 2 protiv i 29 uzdržanih.

Mohamed Bazum Foto: Michel Euler/AP

Gruzija

Treća rezolucija tiče se političkih zatvorenika u Gruziji, posebno Elene Koštarije članice Koalicije za promene, koja je opozicija vladajućoj partiji Gruzijski san.

- Poslanici Evropskog parlamenta osuđuju sistematski progon koji stranka Gruzijski san sprovodi u Gruziji protiv svojih političkih protivnika i novinara i snažno osuđuju političko pritvaranje Elene Koštarije, članice Koalicije za promene, koja je uhapšena u septembru. Pozivaju na njeno puštanje na slobodu i osuđuju ponižavajući i nehumani tretman koji je navodno pretrpela tokom pritvora - navodi se u saopštenju.

1/5 Vidi galeriju Gruzija Tbilisi Foto: DAVID MDZINARISHVILI/EPA

EP je saopštio i da zahteva "nezavisnu i transparentnu istragu o drugim zloupotrebama nacionalne bezbednosti" i izrazio "duboku zabrinutost" zbog pritvaranja i pogoršanog zdravstvenog stanja bivšeg predsednika Gruzije Mihaila Sakašvilija.

- Postojanje političkih zatvorenika je nespojivo sa obavezama Gruzije prema Sporazumu o pridruživanju između EU i Gruzije, kažu poslanici Evropskog parlamenta koji potvrđuju svoju nepokolebljivu podršku gruzijskom narodu i svoju posvećenost demokratskoj, evropskoj budućnosti. U decembru 2025. godine, Parlament je dodelio Saharovljevu nagradu za slobodu misli gruzijskoj novinarki Mziji Amaglobeli, koja je trenutno u zatvoru u Gruziji - piše u saopštenju.