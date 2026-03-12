Slušaj vest

Iran je udario najvećeg saveznika iz Zaliva, goreli su rezervoari za skladištenje goriva u luci Salalah. Izrael je upotrebio otvrovni gas u napadima na Liban koji miriše kao beli luk, ali spaljuje meso do kostiju. Da li rat na Bliskom istoku vodi u ekološki pakao? Dešavaju se zemljotresi i povećan broj kancera.U jednom momentu ni pare ni tehnologija nam neće pomoći da se zaštitimo.

Gosti emisije "Ni 5 ni 6" na Kurir televiziji bili su dr. Borislav Antonijević - ginekolog, dr Radomir Kovačević - toksikolog, Goran Marjanović - inženjer elektrotehnike i naučnik i prof. dr Goran Belojević - specijalista higijene.

- Ja mislim da ne postoji normalan čovek koji nije zabrinut u ovoj situaciji,Ukraina nam je bliža a Iran nam je dalji ali ako se to gleda po kretanju vazdušnih struja sve je to jako blizu. Siguran sam da će se posledice osetiti i kod nas, kod nas je taj stepen zagađenja već duže vremena u gornjoj zoni i imamo najzgađeniji vazduh u regionu. Treba ispitati zbog čega je to tako - rekao je Antonijević.

Kako kaže, postoji veoma malo pravih odgovora i pokušavaju da nas ubede da su neke stvari normalne iako znamo da nisu.

Koje su ekološke posledice?

- Treba da se zapitamo šta se sve dešavalo u svetu ranije, količina bombi koja je bačena na Srbiju u 1999. godini je 2.000 tona. Zamislite da smo mi na 10. mestu po količini bombi koju je Amerika bacila, na prvom mestu je zemlja na koju su bacili stotine hiljada bombi, zna se koliko je rat u Laosu i u Vijetnamu trajao - nastavlja Antonijević.

Navodi da se svi mi molimo da ratovi i u Ukraini i na Bliskom istoku stanu što pre i da nije moralo da bude ovako.

- Mislim da im je bio potreban novi start i pometnja, mi smo svedoci objavljivanja najstrašnijih fajlova u istoriji sveta gde su se mnogi političari i lideri igrali sa decom. Sada ne pričamo o ratu i o zločinu koji se desio nad srpskim narodom od 1941-45. godine, mi pričamo o mirnim uslovima gde su objavljeni fajlovi u kojima su se najmoćniji ljudi najmonstruoznije igrali sa decom, niko nije reagovao na to - dodaje.

Kako kaže, nije mu jasno zašto niko ne reaguje na nasilje nad decom, prvog dana napada na Iran pogođena je škola i ubijeno je 186 dece. Navodi da ginu deca i ljudi, a da narod razmišlja da li će gorivo poskupeti.

Foto: Kurir Televizija

- Kada se pogledaju ove slike koje stižu iz Irana one deluju sablasno, mi smo na kraju krajeva najkompetetniji da govorimo o tome. Moram da krenem od 1999. godine i agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, tada sam bio načelnik Centra za radiološku zaštitu. Tada smo napravili još jedan deo centra kako bismo pratili masu otrovanih i ozračenih.Srbiju su podelili na 3 dela, na jednom su koristili uranijum, na drugom hemijska sredsta i gađali naše refinerije, a na trećem delu su vodili dioksinski rat - objasnio je Kovačević.

Foto: Kurir Televizija

Belojević navodi da je fosfor koji je spomenut smeša toksičnih materija i kancerogena, kako kaže, navodi da je bilo slično kada je bila bombardovana i petrohemija u Pančevu.

- Na taj način se konvencionalni rat pretvara u hemijski rat, time dolazi do dugoročnog uništavanje životne sredine. Cela teritorija nekadašnje Jugoslavije je dugoročno kontaminirana. Osiromašeni uranijum nije problem van Kosova i Metohije jer je on van te teritorije primenjen u malim količinama i dekontaminiran je, ali Kosovo i Metohija su kontaminirane zone. Mnogi to ne znaju i ne znaju gde žive. Kada bi ljudi to znali oni bi napustili tu teritoriju jer Kosovo i Metohija trenutno nisu uopšte pogodne za život - rekao je Belojević.

Navodi da je predavao tamo i da američki vojnici koji se tamo nalaze ne jedu i ne piju ništa van Bondstila.

Foto: Kurir Televizija

Marjanović kaže da je najveći problem čovek i da priroda ne radi ovakve stvari.

- Čovek je poznat kao najveći predator na ovoj planeti, treba staviti prst na čelo i preduzeti neke mere. Ja sam slušao brojne analitičare i njihove analize, oni su rekli da ne očekuju da će doći do upotrebe nuklearnog oružja, ja ipak nisam tog mišljena zbog toga što smo videli šta se dešavalo na Epstajnovom ostrvu i kakvi i koji su to ljudi. Ne znam da li su to uopšte ljudi sa obzirom na ono što su radili a to su ljudi koji se nalaze na čelu najvećih korporacija i na čelu država. Oni imaju ogromnu moć, ne možete ni da zamislite čime sve raspolažu - objašnjava Marjanović.

Foto: Kurir Televizija

