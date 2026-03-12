Slušaj vest

Babak Tagvaje, vojni analitičar, istraživački novinar i autor specijalizovan za vazduhoplovstvo i odbranu, sa posebnim fokusom na Iran i Bliski istok naveo je da je pre tri dana navodno došlo do incidenta u kojem je Iran uništio tri kuvajtska lovca "Jurofajter"!

"Pre tri dana Vazdušno-kosmičke snage Iranske Revolucionarne garde uspele su da pogode i unište tri lovca 'Jurofajter Tajfun' vazduhoplovstva Kuvajta u vazduhoplovnoj bazi Ali al-Salem. 

Oni su hangare za održavanje aviona pogrešno identifikovali kao hangare u kojima se nalaze naoružani bespilotni dronovi MQ-9A Riper Ratnog vazduhoplovstva Sjedinjenih Američkih Država.

To se dogodilo u trenutku kada su Riper dronovi zapravo već bili prebačeni u vazduhoplovnu bazu Muafak Salti u Jordanu pre početka rata, gde islamski režim i njegove Vazdušno-kosmičke snage IRCG ne mogu lako da gađaju ciljeve zbog prisustva protivraketnih sistema THAAD i Patriot.

Satelitski snimci koje su objavili državni mediji islamskog režima, uključujući medije povezane sa Iranskom Revolucionarnom gardom, sada prikazuju uništenje pomenutih hangara za održavanje aviona."

Tagvaje živi u egzilu u Evropi i protivnik je iranskih vlasti, a zapadnoevropski mediji ga smatraju dobrim izvorom za vojne detalje (posebno Iran i avijaciju).

(Kurir.rs/P.V.)

