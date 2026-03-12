U pucnjavi su povređene dve osobe i za sada se ne zna u kakvom su stanju.
Univerzitet Old dominion u Norfolku
PUCNJAVA U AMERICI: Naoružani napadač otvorio vatru u kampusu, ima povređenih! (VIDEO, FOTO)
Naoružani napadač otvorio je danas vatru u zgradi u kampusuUniverziteta Old dominion u Norfolku, u američkoj saveznoj državi Virdžinija, a potom je ubijen, saopštila je uprava Univerziteta.
U pucnjavi su povređene dve osobe i za sada se ne zna u kakvom su stanju, prenosi Si-Bi-Es njuz.
Incident se dogodio u zgradi Konstant hol, koja pripada Biznis koledžu.
Student treće godine izjavio je za WTKR-TV da je u trenutku pucnjave bio na času i da su on i njegove kolege pobegli nakon što je aktiviran alarm.
Biro za alkohol, duvan, oružje i eksplozive je potvrdio da su njegovi agenti na licu mesta.
Univerzitet je obustavio časove do kraja dana.
Kurir.rs/CBSnjuz
