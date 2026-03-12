Slušaj vest

Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, živa.

Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, navodi da su raniji izveštaji o njenoj smrti netačni.

Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi.

Ranije su iranski mediji takođe objavili da su Hamneijeva ćerka, unuk i zet poginuli.

Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestoro dece - četiri sina i dve ćerke.