Planeta
AJATOLAHOVA ŽENA JE ŽIVA? Supruga Alija Hamneija preživela bombardovanje?
Slušaj vest
Iranska novinska agencija Fars News Agency objavila je da je Mansureh Kojasteh Bagerzadeh, supruga pokojnog iranskog vrhovnog vođe Alija Hamneija, živa.
Agencija, koja je povezana s Iranskom revolucionarnom gardom, navodi da su raniji izveštaji o njenoj smrti netačni.
Iranski državni televizijski kanal IRIB TV2 izvestio je 2. marta da je Bagerzadeh ubijena u svom domu, dok su neki drugi iranski mediji tvrdili da se nalazi u komi.
Ranije su iranski mediji takođe objavili da su Hamneijeva ćerka, unuk i zet poginuli.
Ali Hamnei i njegova supruga imali su šestoro dece - četiri sina i dve ćerke.
Kurir.rs/Fars News Agency/Agencije
Reaguj
Komentariši