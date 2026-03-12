POTPUNA ESKALACIJA U ORMUSKOM MOREUZU: Evo koliko je brodova do sada uništeno i pod čijim zastavama su plovili u "zabranjenoj" zoni
Ormuski moreuz postao je jedno od ključnih žarišta rata, a juče je zabeležen nagli porast napada na brodove na ovoj važnoj pomorskoj ruti.
Najmanje pet brodova pogođeno je projektilima, među njima i dva naftna tankera koja su prevozila iračku naftu, zbog čega su naftne luke u Irakuobustavile rad.
Iranje praktično uveo blokadu plovidbe kroz moreuz, kojim prolazi oko petine svetskog izvoza nafte.
Centar za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UK Maritime Trade Operations), koji deluje u okviru britanske vojske, zabeležio je ukupno 16 napada na brodove od početka rata, ne računajući ovaj najnoviji incident.
Zastave pogođenih brodova
Do sada su pogođeni brodovi koji su plovili pod zastavama:
Maršalskih Ostrva - četiri broda
Malte - dva broda
Sjedinjenih Američkih Država - jedan brod
Paname - jedan brod
Palaua - jedan brod
Bahama - jedan brod
Tajlanda - jedan brod
Gibraltara - jedan brod
Japana - jedan brod
Novi napadi i pogođeni brodovi
Danas su već zabeležena dva nova napada. Rano jutros projektil je pogodio kontejnerski brod uz obalu Dubaija.
Nemačka brodarska kompanija Hapag-Lloyd takođe je objavila da je jedan od njenih kontejnerskih brodova pogođen fragmentima projektila u blizini Ormuskog moreuza.