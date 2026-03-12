Slušaj vest

Ormuski moreuz postao je jedno od ključnih žarišta rata, a juče je zabeležen nagli porast napada na brodove na ovoj važnoj pomorskoj ruti.

Najmanje pet brodova pogođeno je projektilima, među njima i dva naftna tankera koja su prevozila iračku naftu, zbog čega su naftne luke u Irakuobustavile rad.

Iranje praktično uveo blokadu plovidbe kroz moreuz, kojim prolazi oko petine svetskog izvoza nafte.

Centar za pomorsku trgovinu Ujedinjenog Kraljevstva (UK Maritime Trade Operations), koji deluje u okviru britanske vojske, zabeležio je ukupno 16 napada na brodove od početka rata, ne računajući ovaj najnoviji incident.

Napadnut tajlandski brod u Ormuskom moreuzu

Zastave pogođenih brodova

Do sada su pogođeni brodovi koji su plovili pod zastavama:

Maršalskih Ostrva - četiri broda

Malte - dva broda

Sjedinjenih Američkih Država - jedan brod

Paname - jedan brod

Palaua - jedan brod

Bahama - jedan brod

Tajlanda - jedan brod

Gibraltara - jedan brod

Japana - jedan brod

Ormuski moreuz

Novi napadi i pogođeni brodovi

Danas su već zabeležena dva nova napada. Rano jutros projektil je pogodio kontejnerski brod uz obalu Dubaija.