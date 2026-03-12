Muškarac tvrdi da su ga četvorica otela , mučila, silovala i zapalila u blizini francuskog grada Lion.

Čovek je policiji rekao da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u podrum, gde su ga mučili, palili i silovali, zahtevajući od njega 100.000 evra, saopštila je policija Rone, a prenosi "Figaro".