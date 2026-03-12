Planeta
"OTELI SU ME, MUČILI, SILOVALI I ZAPALILI" Totalno go muškarac pronađen kod Liona, policiji ispričao jezivu priču: "Sve zbog 100.000 evra"
Muškarac tvrdi da su ga četvorica otela, mučila, silovala i zapalila u blizini francuskog grada Lion.
On je totalno nag pronađen na jugoistoku Francuske.
Čovek je policiji rekao da su ga juče otela četiri maskirana muškarca po izlasku iz restorana i odvela ga u podrum, gde su ga mučili, palili i silovali, zahtevajući od njega 100.000 evra, saopštila je policija Rone, a prenosi "Figaro".
Pronađen je u blizini reke Dua, između Liona i Vilerbana.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Figaro
