Prema rečima šerifa okruga Oukland, Majkla Bušarda, za sada nema prijavljenih povreda, a osumnjičeni je još uvek u bekstvu.
PUCNJAVA U SINAGOGI U MIČIGENU: Zatvorene škole i vrtići, policija traga za napadačem (VIDEO, FOTO)
Policija intervenisala je posle prijava o aktivnom napadaču u sinagogiTemple Israel u Vest Blumfieldu, Mičigen.
Prema rečima šerifa okruga Oukland, Majkla Bušarda, za sada nema prijavljenih povreda, a osumnjičeni je još uvek u bekstvu, prenosi BBC.
Prema njegovim rečima, napadač je prišao čuvaru, koji je reagovao i došlo je do razmene vatre. Bušard nije otkrio dodatne detalje o vozilu.
Svi učenici i osoblje iz obližnje škole i vrtića evakuisani su, a policija je pojačala prisustvo u svim jevrejskim objektima u okolini.
Šerif je apelovao na građane da ostanu u svojim domovima dok se oblast ne očisti, napominjući da je potraga za napadačem u toku.
Kurir.rs/BBC
