Ali Laridžani je poručio da Donald Tramp traži "brzu pobedu", ali da se rat "ne može dobiti sa nekoliko tvitova", što je verovatno aluzija na česte objave američkog predsednika na mreži Truth Social.

- Nećemo stati dok ne požalite zbog ove teške pogrešne procene - dodao je Laridžani.

On je ranije tokom rata upozorio Trampa da "pazi da ne bude eliminisan", nakon što je američki predsednik nastavio da upućuje pretnje iranskom rukovodstvu.

