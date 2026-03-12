Obezbeđenje videlo osumnjičenog kada je ušao u sinagogu

Osumnjičeni za napad na sinagogu"Templ Izrael" u Vest Blumfildu, u američkoj saveznoj državi Mičigen je ubijen, a osim osumnjičenog, za sada nema prijavljenih povreda ili žrtava, javljaju američki mediji pozivajući se na izvore upoznati sa istragom.

Šerif okruga Okland Majkl Bušar rekao je okupljenim novinarima da je "potvrđeno" da niko, osim "potecijalno" osumnjičenog nije povređen.

"Izgleda da je najmanje jedna osoba došla do sinagoge, obezbeđenje ga je videlo i otvorilo mu vatru. Sa mesta događaja trenutno ne dobijamo nikakve aktivne signale. Imamo sve što nam je potrebno, uključujući lekare i taktičku opremu. Tražimo da vidimo da li ima više od jedne osobe. Pokušavamo to da utvrdimo", rekao je Bušar.

Objasnio je da je obezbeđenje videlo osumnjičenog kada je ušao u sinagogu i otvorilo vatru, navodeći da je osumnjičeni sa sobom imao pušku.

Službe za hitne intervencije pronašle su, javlja CNN, ono što je izgledalo kao velika količina eksploziva u zadnjem delu vozila.

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit navela je za CNN da je predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trampobabavešten o napadu na sinagogu, bez navođenja više detalja.

U blizini sinagoge "Templ Izrael" u Vest Blumfildu u američkoj saveznoj državi Mičigen došlo je do pucnjave, a policija je na terenu, dok su obližnje škole i verski objekti zatvoreni, saopštili su ranije lokalni zvaničnici.

Direktor američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) Kaš Patel rekao je da su agenti na terenu zbog, kako je naveo, incidenta u kojem su učestvovali vozilo koje je namerno udarilo u objekat i naoružani napadač.

Prema izveštajima sa lica mesta, vozilo je isprva udarilo u zgradu sinagoge, dok snimci pokazuju veliki broj policijskih vozila oko objekta iz čijeg krova izlazi dim.

Policija države Mičigen saopštila je da je upoznata sa incidentom sa aktivnim napadačem i pozvala građane da se ne približavaju tom području kako bi policijske ekipe mogle nesmetano da deluju, prenosi Detroit Njuz.

Istovremeno su pojačane policijske patrole kod drugih verskih objekata u okrugu.

Foto: Corey Williams/AP

Jevrejska federacija Detroita saopštila je da je upoznata sa bezbednosnim incidentom u sinagogi i da su jevrejske institucije u tom području iz predostrožnosti uvele privremenu blokadu.

Na mesto događaja stigle su desetine policijskih i vozila hitnih službi iz više gradova u okrugu Ouklend, uključujući državnu policiju i policijske uprave Vest Blumfilda, Farmington Hilsa, Klosona, Oburn Hilsa, Birmingema i Plezant Ridža.

Portparol kancelarije šerifa okruga Ouklend Stiven Huber izjavio je da policija trenutno pretražuje zgradu, ali nije izneo dodatne detalje.

Guvernerka Mičigena Grečen Vitmer izjavila je da prati izveštaje o incidentu sa pucnjavom u sinagogi i da vlasti rade sa policijom države Mičigen na prikupljanju dodatnih informacija.

"Antisemitizmu i nasilju nema mesta u Mičigenu", poručila je Vitmer u objavi na društvenoj mreži Iks..