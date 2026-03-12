Slušaj vest

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da će strategija zatvaranja Ormuskog moreuzabiti nastavljena u narednim danima, ističući da je pomenuti plan u saglasnosti s uputstvima novog iranskog ajatolaha Modžtabe Hamneija.

Komandant iranskih mornaričkih snaga Revolucionarne garde admiral Ali Reza Tengisiri objavio je na društvenoj mreži Iks da će napadi na neprijatelja biti nastavljeni i da će, po nalogu novog vrhovnog vođe, Ormuski moreuz ostati zatvoren.

"Nastavićemo da udaramo neprijatelja i, prema uputstvima novog vrhovnog vođe Modžtabe Hamneija, strategija zatvaranja Ormuskog moreuza će biti sprovođena", naveo je Tengisiri u objavi, prenela je Al Džazira.

U svojoj prvoj izjavi nakon izbora, novi ajatolah Modžtaba Hamnei rekao je da Ormuski moreuz mora da ostane zatvoren dok traju američko-izraelski napadi, navodi iranska državna televizija.

Foto: Printscreen

U audio-poruci emitovanoj u ranije danas, Hamnei je istakao da je Iran bio izložen "nepravdi i agresiji", opravdavajući nastavak politike zatvaranja strateškog energetskog prolaza.

Prethodno je, 3. marta, savetnik komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC) saopštio da je zatvoren Ormuski moreuz, jedna od najvažnijih svetskih ruta za izvoz nafte, uz upozorenje da će biti napadnut svaki brod koji pokuša da prođe tim plovnim putem.

"Ormuski moreuz je zatvoren i gađaćemo svaki brod koji pokuša da prođe", poručio je on.

Sjedinjene Američke Države i Izrael napali su u subotu, 28. februara, ujutru Iran u, kako je saopšteno, "preventivnim napadima", do kojih je došlo nakon neuspeha tokom više rundi pregovora o iranskom nuklearnom programu.

Iran je zatim pokrenuo masovne udare u znak odmazde na Izrael i na mete koje se povezuju sa SAD širom regiona Bliskog istoka.