Iran više nije ista zamlja posle gotovo dve sedmice zajedničkih američko-izraelskih napada, izjavio je danas izraelski premijer Benjamin Netanjahu, dodajući da skoto svakog dana od početka rata razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

"Cilj je da zaustavimo Iran da premesti nuklearne i balističke projekte ispod zemlje", rekao je Netanjahu tokom prvog javnog obraćanja pošto su Sjedinjene Američke Države i Izrael pokrenule napade na Iran, prenosi Tajms of Izrael.

On je naveo da se zadaju "teški udarci" Iranskoj revolucionarnoj gardi (IRGC) i paravojnim snagama Basidž, dodajući i da će libanska grupa Hezbolah "platiti visoku cenu za svoju agresiju".

"Hezbolah oseća snagu naših udaraca, a osetiće i još više. Udruživanjem snaga bez presedana između Izraela i Sjedinjenih Država, postigli smo ogromna dostignuća koja menjaju ravnotežu snaga na Bliskom istoku, pa čak i izvan njega", rekao je on.

On je naveo da napadi na Iran mogu da stvore uslove da se u toj zemlji promeni režim, ali da je za to potrebno i da Iranci izađu na ulice.

Upitan za stanje iranskog vrhovnog lidera Modžtave Hamneija i lidera Hezbolaha Naima Kasema, Netanjahu je rekao da se "ne bi kladio u životno osiguranje" njih dvojice.