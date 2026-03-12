Slušaj vest

Rat na Bliskom Istoku ušao je u 13. dan i svakog sledećeg dana je sve krvaviji, ali i nekontrolisaniji i neizvesniji. Amerika gađa čitav Iran, izraelski IDF je saopštio da je pogođeno postrojenje Talegan korišćeno za razvoj nukelarnog oružja Teherana, a Iran gađa praktično sve što stigne u regionu.

FBI je čak upozorio policijske uprave u Kaliforniji da bi Iran mogao da uzvrati lansiranjem dronova ka Zapadnoj obali Sjedinjenih Američkih Država.

Gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji bili su Mihailo Savić, politički analitičar, Sava Stambolić, Centar za društvenu stabilnost, i Miloš Laban, geopolitički analitičar.

- Reakcije Irana su potcenjene, mislim da je to velika greška jer je Izrael unilateralno napao Iran. S jedne strane države su morale da uđu u taj rat zbog relacija koje postoje ali i Tramp svoju pobedu u drugom mandatu može da zahvali izraelskom lobiju i njihovoj podršci. U Americi je to uobičajeno, ako vam neko da podršku kako bi se izborili za neko mesto vi ste u obavezi da se revanširate pozitivno, naravno ukoliko to ne ide na vašu štetu - rekao je Laban.

Kako kaže, Tramp pokušava da sanira štetu koja je načinjena, to je njegova retorika iako su njega upozoravali da ne napadne Iran pre nego što je to učinio.

- Mislim da je ovo autogol u svakom pogledu i da je mnogo toga neizrečeno jer Iran ne krije žrtve, on je napadnut i njemu žrtve politički odgovaraju. Napadačima njihove žrtve nikako ne odgovaraju i smatram da je Izrael pretrpeo mnogo veću štetu nego što priznaje kao i Amerikanci takođe. Zašto bi oni od Britanaca tražili vojne baze ako njihove funkcionišu - dodao je Laban.

O krajnjim namerama iranskog režima najbolje govori novi vrhovni ajatolah Modžtaba Hamnei koji je ranjen i prvi put se oglasio saopštenjem i rečima: "Uveravam sve da nećemo prestati da svetimo krv naših mučenika”.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo je fijasko za Ameriku"

- Ovo je fijasko za Ameriku, fijasko je što je ta odluka uopšte doneta, bilo je vrlo jasno i očekivano da će se ovo desiti, i Tramp je naizgled neočekivano doneo tu odluku. Iran je sam govorio šta će da uradi a analitičari su razumeli da geostrateški Iran mora to da uradi i ne bude li to uradio samo će nastaviti da oseća dalji pritisak. Kako bi Iran a i njegov režim preživeo on mora ovako da reaguje, uostalom, svaka akcija Irana nikako ne može biti dobra po američku administraciju - objašnjava Savić.

Kako kaže, od početka su bile vrlo loše naznake za Ameriku i da ovo nije dobra stvar za nju, dodaje da ono ne može da bude u dobroj poziciji u bilo kakvom produženom sukobu sa Iranom.

- Tramp je napravio 3 ogromna problema SAD-u, prvi je ekonomski, drugi je politički a treći je geopolitički. Što se tiče ekonomskog problema, možete da vidite šta se dešava sa cenama gasa, to utiče direktno i na njihove potrošače. Američka industrija isto pati sada a pogotovo uz Trampov plan po kome bi on vratio neku industrijalizaciju u SAD, to će sada naravno biti skuplje da se uradi. Ovaj rat je kontradiktoran sa njegovim planom - dodaje on.

On navodi da nema sumnje da 20-30% Amerikanaca podržava rat. Na početku ga je podržavalo oko 72% i sada je taj broj znatno manji, oni nisu bili pripremljeni za ono što rat zapravo znači.

Foto: Kurir Televizija

- Vreme će pokazati kako će se ovo odraziti na Trampovu karijeru, ugled i državu. U njegovoj administraciji pokušavaju da opeglaju to, pokušavaju da ubede američku populaciju da neće ulaziti u takozvani "nation buliding" kao što su ranije radili. Ubeđuju građane da imaju jasno definisane ciljeve, ja sam ubeđen da je krenulo sa tim da se režim promeni ali veliko je pitanje koliko znači SAD-u da oni "obogalje" Iran. Da ga učine vojno impotentnim i "olupinom" od države. Ako Iran i za nekoliko decenija ostane isti i zadrži svoju ideologiju onda oni nisu ništa udarili - objašnjava Stambolić.

On navodi da je očigledno da su Amerikanci računali na određene akcije podrške sa terena ali one nisu urodile plodom.

- Iranci su spremni da se žrtvuju i populacija je spremna da živi na nekom minimumu, oni su ljudi koji i sada pružaju neki otpor i čuvaju svoje dostojanstvo. Ovakva država je veoma teška za pokoravanje i mislim da ovo zaista može da se nazove epski lošom procenom SAD-a. Ako kroz mesec dana ne vidimo neku novu taktiku i strategiju onda možemo da kažemo da će ovo za njih biti novi problem koji će uzdrmati vlast Donalda Trampa - dodaje Stambolić.

Sava Stambolić, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

