Američka vojska nudi nagradu za hvatanje dvojice lopova koji su iz vojne baze ukrali dronove. Raspisivanje nagrade dolazi u trenutku pojačanog straha od mogućeg iranskog napada bespilotnim letelicama na teritoriju Sjedinjenih Država.

Služba za kriminalističke istrage Kopnene vojske ponudila je 5.000 dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja osumnjičenih koji su u novembru prošle godine ukrali dronove iz baze Fort Kembel u Kentakiju, piše "Njujork post".

Krađa se dogodila između 21. i 24. novembra, ali vojni zvaničnici nisu objavili tačan datum kada je nestanak opreme otkriven. Ukradeni su dronovi Skydio X10D, laki kvadrokopteri velikog dometa koji se koriste za vazdušni nadzor i izviđanje.

Prema podacima proizvođača, ovi dronovi koriste veštačku inteligenciju za izbegavanje prepreka i mogu se povezati na 5G mobilne mreže, što im omogućava gotovo neograničen domet signala. Vrednost jednog takvog drona procenjuje se na gotovo 30.000 dolara.

Vojni istražitelji objavili su fotografije dvojice osumnjičenih koji su nosili rukavice, svetle jakne i zimske kape, dok je jedan od njih imao i masku preko lica.