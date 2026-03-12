Slušaj vest

Predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin pozvao je predsednika Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohameda bin Ladena Al Nahjana kako bi razgovarali o ratu na Bliskom istoku, prenosi RIA Novosti.

Razgovarali su o ratu u Iranu i načinima rešavanja sukoba koji traje od subote 28. februara kada je prvog dana ubijen vrhovni vođa Irana Ali Hamnei.

"Lideri su razmenili viđenja i iskustva o situaciji na Bliskom istoku. Sukob ima velike posledice za Iran i sve Arapske zemlje", saopštila je pres služba Kremlja.

Putin je apelovao na diplomatsko rešenje u što skorijem roku. Zahvalio se vlastima u Abu Dabiju, prestonici Ujedinjenih Arapskih Emirata, na pomoći oko evakuacije državljana Rusije iz Emirata.

Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.

Kurir.rs/RIA Novosti

