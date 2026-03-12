Slušaj vest

Američka mornarica će pratiti tankere za naftu kroz Ormuski moreuz kako bi osigurala njihov prolaz posle ponovljenih iranskih napada na brodove i energetsku infrastrukturu u Persijskom zalivu.

Napadi su u četvrtak doveli cene nafte iznad 100 dolara po barelu i doveli do pada globalnih berzi, izveštava Skaj njuz .

Potvrda ministra finansija

Ministar finansija SAD Skot Besent potvrdio je informaciju u intervjuu za Skaj njuz. „Verujem da će američka mornarica, čim to bude vojno izvodljivo, početi da prati plovila kroz moreuz, moguće sa međunarodnom koalicijom“, rekao je on.

Dodao je da moreuz nije blokiran. „Tankeri već prolaze, iranski tankeri, a verujem i neki pod kineskom zastavom. To nam govori da moreuz nije miniran“, rekao je Besent.

Skot Besent Foto: Markus Schreiber/AP

Odgovor na iranske pretnje

Ova objava dolazi u trenutku kada iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamnei namerava da iskoristi blokadu strateškog plovnog puta kao sredstvo pritiska na SAD i Izrael. Kako se sukob približava drugoj nedelji, Hamnei je u oštroj izjavi obećao odmazdu za američko-izraelske napade, rekavši da „neće ustegnuti od osvete“ za krv svojih „mučenika“. Istovremeno, novi talas izraelskih napada pogodio je Bejrut.

Cene nafte su porasle uprkos objavi dan ranije da će razvijene zemlje osloboditi 400 miliona barela nafte iz svojih strateških rezervi, od kojih skoro polovinu obezbeđuju SAD.

Nejasni signali iz Vašingtona

Tokom intervjua, kada je upitan da li je o pratnji brodova razgovarano u Situacionoj sobi, obaveštajnom centru Bele kuće, Besent to nije direktno potvrdio niti demantovao, odgovorivši: „To ste vi rekli, ne ja“.

Novinar Vilfred Frost je primetio da Besentove izjave sugerišu da bi pratnja mogla uskoro da počne, iako tržište to ne očekuje.

S druge strane, američki ministar energetike Kris Rajt je ranije u četvrtak odbacio mogućnost da će SAD uskoro početi da prate tankere za CNBC. „To će se desiti relativno uskoro, ali ne sada. Jednostavno nismo spremni“, rekao je Rajt.

Cena rata

Besent je u intervjuu takođe otkrio da je rat do sada koštao Sjedinjene Države oko 11 milijardi dolara. Na pitanje da li postoji cena koja bi ga navela da se suprotstavi predsedniku Donaldu Trampu i kaže da SAD više ne mogu sebi da priušte sukob, odgovorio je: „Apsolutno ne“.

Takođe je objasnio da na ekonomiju ne utiče toliko visoka cena nafte, već to koliko dugo ona ostaje na visokim nivoima.