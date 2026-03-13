MAĐARSKA VRATILA UKRAJINI BLINDIRANA VOZILA! Zadržala gotovinu i zlato! Ukrajina BESNA: "Ovo je neviđeni čin državnog banditizma i reketarenja" (VIDEO)
Mađarska je vratila Ukrajinidva blindirana vozila, ali je zadržala gotovinu i zlato vredne oko 82 miliona dolara, pozivajući se na istragu o pranju novca. Kijev je ovaj potez nazvao krađom.
Povećanje tenzija između Budimpešte i Kijeva
Odnosi između Mađarske i Ukrajine, već narušeni zbog bliskih veza premijeraViktora Orbana s Rusijom, dodatno su pogoršani prošle nedelje kada je Mađarska uhapsila sedmoro Ukrajinaca koji su prevozili dragocenosti. Oni su kasnije proterani i vraćeni u Ukrajinu.
Ukrajinski ministar spoljnih poslova nazvao je potez Mađarske "neviđenim činom državnog banditizma i reketarenja".
Novi zakon omogućava zadržavanje imovine
Mađarski parlament je u utorak usvojio zakon predložen od strane Orbanove stranke Fides, koji omogućava vlastima da zadrže vrednu imovinu do 60 dana dok traje istraga o njenom poreklu i odredištu.
Napetosti uoči izbora
Situacija se zaoštrava pred izbore 12. aprila, dok je ukrajinski rat u centru kampanje. Orban tvrdi da bi pobeda opozicije uvela Mađarsku u sukob. Premijer Mađarske je takođe uložio veto na uvođenje novih evropskih sankcija Rusiji i na isplatu zajma Ukrajini.