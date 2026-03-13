Slušaj vest

Mađarska je vratila Ukrajinidva blindirana vozila, ali je zadržala gotovinu i zlato vredne oko 82 miliona dolara, pozivajući se na istragu o pranju novca. Kijev je ovaj potez nazvao krađom.

Povećanje tenzija između Budimpešte i Kijeva

Odnosi između Mađarske i Ukrajine, već narušeni zbog bliskih veza premijeraViktora Orbana s Rusijom, dodatno su pogoršani prošle nedelje kada je Mađarska uhapsila sedmoro Ukrajinaca koji su prevozili dragocenosti. Oni su kasnije proterani i vraćeni u Ukrajinu.

Ukrajinski ministar spoljnih poslova nazvao je potez Mađarske "neviđenim činom državnog banditizma i reketarenja".

Novi zakon omogućava zadržavanje imovine

Mađarski parlament je u utorak usvojio zakon predložen od strane Orbanove stranke Fides, koji omogućava vlastima da zadrže vrednu imovinu do 60 dana dok traje istraga o njenom poreklu i odredištu.

Mađarski premijer Viktor Orban Foto: ZOLTAN FISCHER/HUNGARIAN PM GENE/MTI/Hungarian PM’s General Dep, MARTIN DIVISEK/EPA, Denes Erdos/AP

Napetosti uoči izbora

Situacija se zaoštrava pred izbore 12. aprila, dok je ukrajinski rat u centru kampanje. Orban tvrdi da bi pobeda opozicije uvela Mađarsku u sukob. Premijer Mađarske je takođe uložio veto na uvođenje novih evropskih sankcija Rusiji i na isplatu zajma Ukrajini.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

